Duitsland is pro-milieupolitiek, behalve als het om auto’s gaat

Duitsland staat vol windmolens en heeft zoveel groene subsidies dat het de hele energiemarkt verstoort. Maar als de Europese Unie de CO2-uitstoot van auto’s omlaag wil brengen, is Duitsland-autoland die groene politiek opeens vergeten.

Europese samenwerking komt in de praktijk vaak neer op het najagen van eigenbelang. Deze week laat daar weer een mooi staaltje van zien. Duitsland beschermt zijn auto-industrie en sluit daarvoor een verbond met het Verenigd Koninkrijk dat de Londense City wil beschermen tegen al te strenge Brusselse maatregelen.

En dus belt de Duitse bondskanselier Angela Merkel met de Britse premier David Cameron. Ze beloven elkaar tegemoet te komen in dossiers die niets met elkaar te maken hebben. Deal! Voor wat hoort wat. Dat is Europese diplomatie.

Uitstoot auto’s

Gisteren vergaderden de Europese ministers van Milieu in Luxemburg andermaal over nieuwe uitstootnormen voor auto’s. In juni hadden de landen van de Unie en het Europees Parlement al een akkoord bereikt op grond van een voorstel van Europees commissaris Connie Hedegaart (Klimaat).

Enkele dagen later trapte Duitsland op de rem. Gisteren gebeurde dat opnieuw. Wat gaat het om? Vanaf 2020 zou de gemiddelde norm voor de uitstoot van CO2 voor de gehele autovloot van een fabrikant worden verlaagd van 130 gram per kilometer naar 90 gram. Een vermindering die door de vooruitschrijdende techniek met gemak is te halen.

Duitsland-autoland

Maar voor de Duitse industrie met zijn relatief grote auto’s van Audi, BMW en Mercedes is dat het lastigst. Een concurrentienadeel ten opzichte van de producenten van kleinere en milieuvriendelijker auto’s zoals de Franse industrie lag op de loer. En dus ijverde de Duitse autolobby de afgelopen maanden voor uitstel van invoering van de nieuwe norm.

De Duitse lobby zou zelfs de Franse concurrenten hebben weten te overtuigen. De landen in Oost- en Centraal Europa hoefden amper te worden bewerkt want ook daar staan Duitse autofabrieken. Met tussenkomst van Merkel die beloofde dat er wel wat tegenover zou staan, werd ook het Verenigd Koninkrijk overtuigd. En dus werd maandag in Luxemburg alweer geen besluit genomen.

Een en ander illustreert niet alleen dat eigenbelang in de Unie overheerst, maar ook de hypocrisie van de Duitse milieupolitiek. Het land staat vol windmolens en verstoort met zijn groene subsidies de energiemarkt, maar kom niet aan de auto-industrie. Misschien is die toch niet zo robuust als het lijkt.