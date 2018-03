Terechte twijfel van Constantijn over Europese digitale markt

Prins Constantijn hield zich woensdag niet in. Gaan de Europese leiders vandaag op hun top meer doen dan alleen wat mooie woorden wijden aan de gemeenschappelijke digitale markt?

Constantijn, chef van het kabinet van Europees Commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) sprak zijn twijfel uit in het bijzijn van premier Mark Rutte (VVD). Die was in Brussel te gast op een bijeenkomst met partijgenoot Kroes over de toekomst van de Europese telecommarkt.

Kosten

Kroes heeft in september haar plannen gelanceerd om van de gefragmenteerde Europese telecommarkt die de consument en bedrijven alleen maar op kosten jaagt een markt te maken. Nu zijn in de Unie meer dan honderd providers, tegen nog geen handvol in de Verenigde Staten.

Internationale concurrentie is er in Europa amper want de aanbieders zijn allemaal in hun eigen regio actief. Bedrijven en consumenten botsen al reizend tegen een hoop barrières van wetten en tarieven aan. Het enige dat ons nog herinnert aan onze binnengrenzen is onze mobiele telefoon, zegt Kroes altijd.

Groei

De eurocommissaris wil de hinderpalen wegruimen. Onderdeel van haar plannen is opheffing van de roamingtarieven voor bellen en internetten. Kroes voorspelt dat eenmaking van de markt de economie jaarlijks extra 6 procent groei oplevert.

Ondernemers kunnen immers veel gemakkelijker in heel Europa zaken doen. Veelzeggend is dat een succesvol bedrijf als Spotify nog altijd niet in alle landen van de Unie actief is omdat het bedrijf in elk land door een andere wetgevingsmolen moet.

En toch staat in Brussel niet iedereen te trappelen om Kroes haar zin te geven en een markt met Europese regels te scheppen. Integendeel.

Spelers

Sommige landen van de Europese Unie lobbyen zelfs tegen haar plannen. Ze vragen zich af waarom ze vreemde spelers op hun markt moeten laten.

Telecombedrijven stribbelen ook tegen: zij willen hun monopolie behouden en klagen dat ze straks niet kunnen investeren als ze geen roamingtarieven meer mogen rekenen. Belachelijk vindt Kroes. Ze investeren nu toch ook niet?

Klus

Zelf krijgt ze ook kritiek. Ze heeft er veel te lang over gedaan om haar plannen te lanceren, vindt het Europees Parlement. Het is onmogelijk om de bijbehorende wetten voor komend voorjaar af te ronden. Dat betekent dat het een klus wordt voor Kroes’ opvolger en voor het nieuwe Parlement, want dat gaat in maart met verkiezingsreces.

Geen haast dus in Brussel. De digitale markt prijkt vandaag weliswaar prominent op de agenda van de Europese top, maar dat zegt niets.

Mobieltje

De regeringsleiders en staatshoofden zullen doen wat Constantijn van Oranje al vermoedde: vrome woorden wijden aan de digitale markt, maar het verder vooral hebben over het afgeluisterde mobieltje van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Schoppen tegen Amerika, dat ondernemers trouwens geen strobreed in de weg legt, is gemakkelijker dan werk maken van een Europa waar burgers echt iets aan hebben.

