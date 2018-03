Superzaterdag rond Europese verkiezingen: drie partijen kiezen lijsttrekker

Nederland beleeft vandaag een superzaterdag. Van drie partijen wordt duidelijk wie de lijsttrekker zal zijn bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014.

Bij 50Plus, D66 en CDA strijden tweetallen om de hoogste eer. Nieuwkomer 50Plus heeft twee mannen in de aanbieding met een VVD-verleden.

50Plus

Toine Manders (57) is aan zijn derde termijn bezig als lid van het Europees Parlement. Hij zat er tot voor kort als VVD’er, maar werd door 50Plus benaderd om voor die partij in Brussel en Straatsburg te blijven. Manders besloot zijn partij vaarwel te zeggen.

De VVD had eerder dit jaar namelijk besloten dat drie termijnen welletjes was. Manders vindt het niet van opportunisme getuigen om nu voor een andere partij parlementariër te worden. Hij heeft er nog altijd zin in, zoals hij het zelf zegt. ‘Ik heb gekozen tussen mijn twee liefdes. De VVD en Europa.’

Even leek het erop alsof de politicus uit Asten geen concurrentie had, maar Robbert van Onkelen uit Hellevoetsluis heeft zich ook gemeld. Hij stond in 2006 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad in zijn woonplaats. Volgens het CV op de oude website praatte hij bij de landelijke VVD ook mee over Europa. Hij is nu secretaris van 50Plus in Zuid-Holland.

CDA

Maar de echte spanning is te verwachten bij CDA en D66. Bij het CDA staat het leiderschap van Wim van de Camp (60) op het spel. Hij leidt de vijfkoppige CDA-delegatie in het Europees Parlement en werd in 2009 – na 23 jaar Tweede Kamer – door de partij naar Brussel geparachuteerd.

Dit keer hebben de leden het voor het zeggen: ze kunnen kiezen tussen Van de Camp en Esther de Lange (38). Hoewel De Lange zich profileert als kandidaat van het ‘nieuwe elan’ verkeert ze zelf al sinds 1999 in Europese sferen: eerst als medewerker en sinds 2007 als europarlementariër.

D66

D66-coryfee Sophie in ’t Veld (50), negen jaar europarlementariër, heeft ook te maken met concurrentie die vindt dat het tijd is voor iets nieuws: Marietje Schaake (35). Zij is sinds 2009 lid van het Europees Parlement. In ’t Veld hamert er in haar campagne op dat de Europese Unie juist in deze fase de ervaring nodig heeft die ze zelf in huis heeft.

Bij CDA en D66 konden de leden de afgelopen weken stemmen. Bij beide partijen durft niemand te wedden op de uitslag. Onbekend is wat Van de Camp en In ’t Veld zullen doen als ze de verkiezingsslag van de jongere concurrenten verliezen. Gaan ze dan toch voor een zetel in het Parlement?

Het CDA maakt de uitslag bekend op een congres in Leeuwarden. D66 doet dat in Utrecht. 50Plus houdt de stemming tijdens een congres in Hilversum, waar ook het hele partijbestuur moet worden vernieuwd.