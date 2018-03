Verwerpelijk hoe EU-kritische burgers worden weggezet

Wie kritiek durft te uiten op de groeiende invloed van Brussel, wordt al snel weggezet als populist. Het relletje waarbij een VVD-Kamerlid zijn eurosceptische uitlatingen moest inslikken, illustreert de idiote sfeer rond Europa.

U zult het als burger die vraagtekens zet bij ontwikkelingen in de Europese Unie nog vaak horen de komende maanden: u bent een nationalist. En politici die de Unie willen afremmen, zijn populisten.

Dat vindt de goegemeente in Brussel. Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad van Regeringsleiders zei het zaterdag nog in Berlijn: hij vindt dat het groeiend nationalisme en populisme vurig moet worden bestreden.

Zo gaat het al maanden en zo zal nog wel even doorgaan, tot de verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2014. Nog even en u bent een fascist.

Lees ook:

VVD’er Verheijen biedt excuses aan voor eurofielen-uitspraak

Puin ruimen

Bezorgde burgers zo wegzetten is verwerpelijk. Wie denkt dat de Europese Unie op deze manier aan draagvlak wint, heeft niet goed door hoe diep het wantrouwen zit tegenover de uit zijn voegen gegroeide Unie. Burgers zitten niet te wachten op vage Europese vergezichten, maar op politici die puin ruimen in eigen land.

Eigenlijk was het dan ook geen nieuws toen VVD-Kamerlid Mark Verheijen zaterdag zei dat eurofielen als Guy Verhofstadt, leider van de liberale fractie in het Europee Parlement, gevaarlijker zijn dan rechtspopulisten als Marine Le Pen.

Dat Verheijen zijn woorden inslikte, had alleen te maken met de precaire positie van de VVD in het Europees Parlement: de partij zit in Verhofstadts fractie.

In de H.J. Schoo-lezing, die Elsevier jaarlijks houdt ter nagedachtenis aan voormalig hoofdredacteur Hendrik Jan Schoo (1945-2007), schetst Baudet een alternatief voor de Europese Unie dat meer recht doet aan de democratie en de culturele diversiteit van het continent. Dit boek is een uitgebreide, geannoteerde en geïllustreerde weergave van die lezing. Bestel nu

Foutenfestival

Het relletje is illustratief voor de idiote sfeer die rond Europa heerst. In plaats van zich te richten op reparatie van de uit het lood geslagen Unie en het bestrijden van misstanden – zoals het vorige week nog door de Europese Rekenkamer gesignaleerde foutenfestival bij de besteding van EU-geld – houden leiders vrijblijvende verhalen over ‘groei en banen’ en ‘Europese solidariteit’ en beschuldigen ze critici van nationalisme.

En zulke verhalen moeten voorkomen dat kiezers op de PVV van Geert Wilders of het Front National van Marine Le Pen stemmen. Doe even normaal.