Ierland wijst de weg: niet zeuren en staken, maar doorpakken

Ierland is het eerste problematische euroland dat weer op eigen benen kan staan. Het Ierse medicijn? Niet jengelen en staken, maar de broekriem aanhalen en opnieuw beginnen.

Ierland staat niet meer onder curatele van Brussel, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. In Brussel wordt dat gevierd als een succes voor de hulpprogramma’s die op gang kwamen nadat Griekenland vier jaar geleden als eerste euroland aanklopte in Brussel.

Maar het ene problematische euroland is het andere niet.

Geldstromen

De Ieren golden in de jaren negentig en tot 2007 als ‘Keltische Tijger’: van een van de armste landen van de Europese Unie steeg Ierland naar de top van de Europese koopkracht, mede dankzij lage winstbelastingen die Amerikaanse ict-investeringen aantrokken en ook dankzij grote geldstromen uit Brussel.

De schaduwzijde van de Keltische Tijger was de onstuimige, maar riskante groei van de bouw en de banken. Die dubbele luchtbel barstte in 2008, de overheid moest banken redden en de overheid moest in 2010 zelf aankloppen in Brussel.

Fragiel

Maar de Ieren klaagden niet, bezuinigden en verhoogden de belastingen voor omgerekend een vijfde van het nationaal inkomen, naar verhouding meer dan het dubbele van de ingrepen van de kabinetten-Rutte tot 2017. Het minimumloon ging omlaag en de sociale zekerheid werd versoberd.

Hoewel de economische groei nog fragiel is en de Ierse banksector nog steeds niet uit de zorgen, lijken de ingrepen van de Ierse regering succes af te werpen.

De huizenprijzen trekken weer aan. De eerste belastingverlagingen zijn in het vooruitzicht gesteld. Qua begrotingstekort staat Ierland er niet noemenswaard slechter voor dan Nederland.

Hulp

Dat wil allerminst zeggen dat de eurocrisis als geheel voorbij is en al helemaal niet dat de euro geen problemen meer heeft. Griekenland dat al 240 miljard euro leende, zal komende zomer waarschijnlijk weer 50 miljard nodig hebben. Portugal zal mogelijk nog eens hulp nodig hebben. Misschien wordt Slovenië het zesde problematische euroland.

Wat we van de Ieren intussen kunnen leren is dat zeuren, jengelen, staken niet helpt. Wat wel helpt is snel doorpakken en de broekriem aanhalen.