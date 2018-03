Voorzitter Griekenland schenkt dit keer geen das

Griekenland zal geen geschenk aanbieden bij het begin van het EU-voorzitterschap per 1 januari. Het land leidt de komende zes maanden het overgrote deel van de vergaderingen in de Europese Unie.

Een das of sjaal – zoals een lamswollen exemplaar dat de Ieren eerder dit jaar nog bij hun voorzitterschap aan deelnemers schonken – zit er onder het Griekse voorzitterschap niet in, zo bleek donderdag in Den Haag waar de Griekse ambassadeur een het programma voor de komende maanden presenteerde.

Gevraagd of een land dat in diepe crisis verkeert en zelf onder curatele staat, wel in staat is om het voorzitterschap te bekleden, wees ambassadeur Teresa-Paraskevi Angelatou op de grote ervaring van het land: dit wordt het vijfde voorzitterschap van de Grieken.

Kosten

Op een vraag over de kosten zei de ambassadeur dat alles zo zuinig mogelijk wordt georganiseerd. Zo zullen er behalve in Brussel en Luxemburg wel een aantal vergaderingen in Griekenland plaatshebben, maar om de kosten te drukken zullen die allemaal in Athene en niet op een of meerdere prachtige eilanden.

‘En helaas kunnen we u ook niet verblijden met een geschenk. Misschien kunnen de heren de Griekse das van tien jaar geleden nog eens omdoen.’

Ze vertelde er niet bij dat dat de regering het hoofd van het bureau van het voorzitterschap heeft ontslagen nadat die voor 147.000 euro dassen en sjaals had besteld.

Stokje

De Grieken willen niet meer dan 50 miljoen euro uitgeven – Nederland gaf in 2004 al 36 miljoen uit en Litouwen had voor dit half jaar 62 miljoen uitgetrokken. In Letland, dat in 2015 het stokje van Italië (tweede helft 2014) overneemt, is nu al opwinding over het verhaal dat het budget wel honderd miljoen zou belopen.

Het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie houdt in dat elk half jaar een ander land honderden vergaderingen en andere bijeenkomsten leidt en verantwoordelijk is voor een goed verloop. Het bevordert de betrokkenheid van de landen van de Unie bij de Brusselse machinerie.

Tandvlees

Elk land komt wel een keer aan de beurt als het zover is moeten alle hens aan dek. Op het eind van een voorzitterschap lopen heel wat ambtenaren en politici uit het betreffende land op hun tandvlees, zoals nu de Litouwers. De Nederlandse regering is al druk doende met de voorbereidingen van het voorzitterschap in 2016.

De Grieken zijn wel wat gewend: dit wordt hun vijfde voorzitterschap. Tijdens het laatste in 2003 werd op een top in Thessaloniki besloten dat de westelijke Balkanlanden – Kroatië, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegowina, Kosovo, Albanië en Macedonië – zouden mogen toetreden tot de Unie

Dat proces is nog volop in ontwikkeling: alleen Kroatië is sinds dit jaar lid.

Meerjarenbegroting

Elk land probeert zijn stempel op de geschiedenis te drukken. De Litouwers hadden dat graag gedaan met een historisch verdrag met onder andere Oekraïne, maar die regering zag er in november in Vilnius op het laatste moment vanaf dat verdrag te tekenen. Wel kwam de meerjarenbegroting van de Unie onder Litouwse leiding rond.

Griekenland hoopt er vooral besluiten doorheen te loodsen die de economische en monetaire stabiliteit van de Unie bevorderen. De afronding van de Bankenunie voor de zomer is de grote troef.