EU-burgerschap is al te geef, dan ook maar te koop

De verontwaardiging over de ‘verkoop’ van het EU-burgerschap is selectief. Brussel maakt zich druk om mensen die met geld de Unie binnenkomen, maar niet om migranten zonder een cent op zak.

Het Europees Parlement en Europees Commissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) veroordeelden deze week de verkoop van paspoorten door Malta à raison van 650.000 euro.

Het burgerschap van de Europese Unie mag volgens een overgrote meerderheid van het Parlement en van Reding niet te koop zijn al was het maar omdat iedereen met een Maltees paspoort zich ook in andere landen van de Europese Unie kan vestigen.

Migranten

De verontwaardiging is selectief. De parlementariërs en Reding maken zich druk om mensen die veel geld de Europese Unie binnen brengen en werkgelegenheid scheppen, maar niet als migranten op zoek naar een beter leven Europa binnen willen zonder een cent op zak.

Zo riep de legalisering van tienduizenden illegalen in diverse landen van de Unie, inclusief Nederland, weinig tot geen protest op in Brussel en Straatsburg.

Sterker, het zijn vaak dezelfde politici die pleiten voor een ruimhartig toelatingsbeleid die Malta nu opriepen om de verkoop van het paspoort te staken. Een verzoek dat door de regering daar onmiddellijk werd afgewezen: landen gaan zelf over hun nationaliteit.

Hoe lok je rijken?

Verblijfsvergunning

Niet alleen Malta beloont investeerders met een paspoort. De economische crisis en de krappe overheidsbudgetten hebben in de hele Unie tot maatregelen geleid die buitenlandse investeerders een tijdelijke verblijfsvergunning in het vooruitzicht stellen.

Wie in Nederland 1,25 miljoen in het bedrijfsleven investeert, krijgt ook een dergelijke vergunning.

Witwassen

Malta, Cyprus en Oostenrijk gaan het verst door onmiddellijk een paspoort te bieden. In Oostenrijk is dat te koop voor een schenking aan een goed doel van 2 miljoen en een investering van 10 miljoen in de economie.

Volgens de europarlementariërs Wim van de Camp (CDA) en Dennis de Jong (SP) kunnen criminelen geld witwassen via Malta en krijgen ze er als dank een verblijfsvergunning voor waarmee ze in de hele Unie welkom zijn. Alsof criminelen de toegang sowieso niet moet worden ontzegd. Dat heeft niets met paspoorten te maken.

Onrealistisch

Dat het EU-burgerschap gebaseerd moet zijn op persoonlijke banden met Europa of met een EU-burger, zoals Jan Mulder (VVD) betoogde, is onrealistisch. Warme banden zijn niet te vatten in regels.

Investeerders lokken door ze te belonen, levert alleen maar voordelen op waarvan arme burgers profijt kunnen hebben.

