Geldsmijterij naar corrupt Oekraïne is een nieuw bewijs van Brusselse naïviteit

Oekraïne is een door en door corrupt land en de Europese Unie wil er zomaar 11 miljard euro naartoe schuiven. De Europese leiders zouden zich beter druk maken om de eigen begroting, die verre van sluitend is.

De Europese leiders hopen met diplomatieke druk en voorzichtige sancties de Russische president Vladimir Poetin in het gareel te krijgen. Ze veroordelen Rusland voor ‘de niet uitgelokte schending van de Oekraïense soevereiniteit en integriteit’.

Maar de leiders besloten donderdag in Brussel ook alvast de portemonnee te trekken en Oekraïne 11 miljard euro in het vooruitzicht te stellen. Die aanzienlijke steun – bestaande uit leningen en giften – moet zo snel mogelijk worden verleend.

Naïviteit

Dit besluit is het zoveelste in een reeks van stappen die de naïviteit van de Unie tonen. Oekraïne is een door en door corrupt land. Wie schuift daar zomaar 11 miljard naar toe?

De snelheid waarmee de Europese leiders handelen staat ook in contrast met de slakkengang waarmee ze de verdwenen Oekraïense miljarden opsporen die in het westen zijn gestald.

Oekraïense kleptocraten die hun geld hebben weggezet in de Europese Unie worden pas sinds deze week aangepakt.

Oligarchen

Witwassen, belastingontduiking door oligarchen en andere grootinvesteerders, het is jarenlang getolereerd. Ook door Nederland. Inmiddels is volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) op ‘honderden miljoenen’ beslag gelegd.

Met dat werk moet eerst voortgang worden gemaakt alvorens 11 miljard euro naar Kiev over te maken, zoals de Europese Commissie plotseling voorstelde. Voorzitter José Manuel Barroso presenteerde het alsof de Europese Unie de redder van Oekraïne was.

Bovenop

Het boodschappenlijstje van Barroso bevat 8 miljard euro in de vorm van leningen van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling. Dat zijn in elk geval nog instellingen die bovenop de projecten zitten die ze financieren.

Dat geldt niet voor de Europese Commissie die zelf 3 miljard rechtstreeks uit de Europese begroting wil halen. Een begroting waarover de Unie jaar in jaar ruziet.

Zinvol

De EU staat er niet om bekend geld zinvol te besteden. De verdwenen miljard aan Egypte zitten nog vers in het geheugen. Om nog maar te zwijgen van de verspilde miljarden in eigen lidstaten.

En dan nu investeren in een land dat volgens Transparancy International het corruptste land van Europa is. Nog corrupter dan kandidaatlidstaat Albanië dus.

De problemen in Oekraïne zijn nog lang niet opgelost. Europese geldsmijterij zal zeker niet bijdragen aan een oplossing.