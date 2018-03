Als EU-sceptici niet uitkijken, dreigt weer vijf jaar spek en bonen in europarlement

De kans is groot dat de gevestigde orde de eurosceptische partijen, nog altijd ruim in de minderheid in het Europees Parlement, blijft negeren. De UKIP’s en de PVV’s hebben ook nog maar weinig gepresteerd.

De tijd dat het Europees Parlement slechts werd bevolkt door politici die streven naar voortgaande Europese integratie is nu voorbij. De in 2009 ingezette opmars van partijen die dat proces willen traineren of zelfs af willen van de Europese Unie, heeft zich voortgezet.

Ronduit spectaculair is de winst van UKIP in het Verenigd Koninkrijk en het Front National in Frankrijk. Maar ook in Oostenrijk, Denemarken en Polen wonnen de sceptici flink.

Lees ook:

Definitieve uitslag #EP2014: CDA groter dan D66

Uitgang

De Britten rennen steeds harder naar de uitgang. De Britse liberaal-democraten – de enige pro-Europese partij daar – is de totale vernedering bespaard: ze hielden nipt één van de twaalf zetels over.

Andrew Duff, de Brit die zich de afgelopen jaren inzette om de verkiezingen te europeaniseren en zelfs Europese kieslijsten promootte, is zelf niet meer gekozen.

Opmars

Het is de vraag wat de opmars van de sceptici praktisch betekent. In 2009 ging de meerderheid in het parlement onmiddellijk over tot de orde van de dag: werken aan een verenigd Europa.

Lees ook:

En wie wordt nu voorzitter van de Europese Commissie?

Dat zal ook nu het geval zijn. Guy Verhofstadt, leider van de liberalen, riep zondag meteen dat tweederde van de gekozenen voor meer Europese integratie is.

Laat premier Mark Rutte (VVD), die Verhofstadt in zijn eigen Torentje tot leider van de Europese liberalen kroonde, het in zijn oren knopen. Ruttes Europa van de vijf kernpunten is voor Verhofstadt vloeken in de kerk.

Negeren

Naar verwachting zullen de sceptici geen invloed uitoefenen in het Europees Parlement. Ze vormen nog altijd een minderheid van pakweg 125 op de 751 zetels.

De gevestigde orde in het parlement zal ze negeren. Maar de UKIP’s en PVV’s zijn er tot nu toe ook nog niet in geslaagd om iets te presteren.

Het is voor de sceptici te hopen dat zij een of meerdere blokken kunnen vormen in het parlement. Anders zitten ze er weer vijf jaar voor spek en bonen bij.