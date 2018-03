Europees nieuws hoeft niet per se uit Brussel of Straatsburg te komen

Kamervoorzitter Van Miltenburg zegt dat de media te weinig berichten over de Europese Unie. Misschien moeten we dat verwijt maar eens omdraaien: het ligt aan de politici.

Volgens Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) hebben de media het weer gedaan. Die moeten meer en beter berichten over het werk van Europese politici.

Dan krijgt de burger vanzelf meer begrip voor wat er in Brussel en Straatsburg gebeurt. ‘Nu lijkt het Europees Parlement maar één keer in de vijf jaar interessant.’

Nee, mevrouw Miltenburg, zelfs een keer in de vijf jaar is het Europees Parlement nauwelijks interessant. En dat heeft een simpele oorzaak.

Verpleeghuizen

Het Europees Parlement heeft slechts over een beperkt aantal onderwerpen iets te zeggen. En dat zijn niet direct de onderwerpen waarvoor de burger warm loopt, of die nu in Brussel of Den Haag worden besproken.

Het gaat in Brussel immers niet over verpleeghuizen, pardonregelingen, zwaarder straffen of de hoogte van de inkomstenbelasting.

We kunnen het verwijt ook omdraaien. Het ligt niet aan de journalisten, maar aan de politici. In het Europees Parlement is nauwelijks sprake van een felle politieke strijd.

En zonder die strijd worden de politieke tegenstellingen en standpunten niet blootgelegd. En dus weten de burgers niet welke kant ze moeten kiezen. Het Europees Parlement is te veel koekoek eenzang.

Ambtenaren

Overigens is er iets vreemds aan de hand. Als je beweert dat de Europese Unie een superstaat dreigt te worden, word je voor de voeten geworpen dat dit reuze meevalt.

In Brussel lopen minder ambtenaren rond dan in Amsterdam en het totale budget is niet veel groter dan het budget van een kleine lidstaat. Welnu, als de Europese Unie zo weinig om het lijf heeft, is ze een tsunami van journalisten ook niet waard.

Resultaten

En overigens valt het met die aandacht van de media voor de Europese Unie wel mee. De verkiezingsuitslag van Griekenland is tegenwoordig opening van het NOS Journaal, RTL Nieuws en de meeste dagbladen. Logisch, want die resultaten kunnen van direct belang zijn voor de portemonnee van de burgers in Duitsland, Finland en niet te vergeten Nederland.

En zo gaat het tegenwoordig vaker. Het zogenaamde binnenlandse nieuws van andere lidstaten van de Europese Unie, dringt, dankzij de media, veel eerder de huiskamer binnen dan voorheen.

Met andere woorden mevrouw Miltenburg, Europees nieuws hoeft niet uit Brussel of Straatsburg te komen, om bij te dragen aan de kennis van de burger over Europese politiek.

PS Voor meer informatie over hoe de pers Brussel behandelt, zie hier.