Nederlandse liberalen, blijf kritisch over voortdenderende Europese trein

Logisch dat D66 en VVD in Europa op elkaar lijken, zeker nu ook Alexander Pechtold zich eurokritischer opstelt. De nuchtere en kritische Nederlandse stem moet blijven klinken in Straatsburg.

Aan belangrijke beslissingen die de afgelopen jaren in de Europese Unie werden genomen, kwam het Europees Parlement niet te pas. Niet over steun aan landen, niet over de acties van de Europese Centrale Bank om de euro te redden.

Daarentegen beslisten de parlementariërs wel mee over strengere begrotingsregels en de komst van een bankenunie.

Voor de rest hield het parlement zich bezig met labels voor producten, doorgifte van persoonlijke gegevens, steunbeleid voor regio’s, voorschriften voor sigarettenverpakkingen, regels om natuur en milieu te beschermen, et cetera.

Openheid

Over veel van die kwesties verschillen VVD en D66 – de twee Nederlandse liberale partijen in het Europees Parlement – niet van mening. En dus stemmen ze er in het parlement hetzelfde over.

De NOS had er een onderzoek voor over om dit gegeven, waarover VVD-lijsttrekker Hans van Baalen geregeld in alle openheid spreekt, boven water te krijgen.

Het onderzoekje heeft een voordeel: het gaat over de inhoud. Wellicht helpt het de kiezer die zich afvraagt waarover de Europese verkiezingen van 22 mei gaan. Het antwoord: niet over de vraag of de Europese Unie, zoals D66 wil, een federatie moet worden. Daarover staat namelijk geen plan op het Europese menu.

Pro Europa dus tegen de EU

Sterker: de links-liberalen van D66 lijken hun pannetje ook van het vuur halen. Alexander Pechtold zei zondagavond in Nieuwsuur dat Europa pas op de plaats moet maken. De reden is dat de kiezers niet klaar zijn voor verdere eenwording.

Nuchtere kijk

Dit is pragmatisme in optima forma – helemaal D66. Eigenlijk zegt Pechtold hetzelfde als premier Mark Rutte (VVD) en minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA). En het CDA denkt er in feite ook zo over.

Moraal van het verhaal: het maakt niet uit op wie u stemt.

Maar zo is het natuurlijk niet. Wat Pechtold óók zegt: in zijn programma dendert de trein van de Europese politieke eenwording voort en dat geluid klinkt altijd door, al wordt er misschien niet direct over gestemd in het parlement.

De kiezer is gewaarschuwd: hoe eensgezind de rechts- en linksliberalen onder leiding van Guy Verhofstadt in Straatsburg ook stemmen, het gaat om de vraag in hoeverre de in Nederland heersende nuchtere kijk op de Unie doorklinkt in alle Europese instellingen. Daar wordt alle kritiek op Europa afgedaan als ‘nationalisme en populisme’.

Zolang de Brusselse hardhorendheid voortduurt, kan Hollandse nuchterheid in het debat geen kwaad.