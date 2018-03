Socialisten: soepeler begrotingsregels voor steun Juncker

De beoogde benoeming van Jean-Claude Juncker tot voorzitter van de Europese Commissie is inzet geworden van koehandel. Europese socialisten willen de Luxemburger wel steunen, maar doen dat niet voor niets.

Terwijl de Britse premier David Cameron een eenzame strijd voert tegen de benoeming van Jean-Claude Juncker tot voorzitter van de Europese Commissie, gooien de socialisten hun eis in de strijd: ze willen soepeler begrotingsregels. Weekblad Elsevier(digitale versie beschikbaar vanaf woensdagavond) bericht er deze week over.

Lees ook

Cameron spreekt tot Europa: ‘Juncker stond niet op uw stembiljet’

En zo is de Europese Unie terug bij af. Vanaf 2003 begonnen Frankrijk en Duitsland de Europese begrotingsregels in de eurozone ter discussie te stellen en ze kregen hun zin. Achteraf pervers: het voedde de sfeer van ‘laat maar waaien’.

Slaappil

De crisis legde bloot dat de muntunie een fundament ontbeerde, dat de onderliggende economieën totaal uit de pas liepen, dat overheidsfinanciën in menig land niet op orde waren en dat de euro had gefungeerd als slaappil, waardoor er op los kon worden geleend.

Inmiddels is de Europese Unie al vijf jaar bezig met renovatie en zijn de begrotingsteugels aangetrokken.

De rust op de markten is bedrieglijk, maar dat deert de socialisten niet, zo blijkt. Die stellen de begrotingsdiscipline ter discussie en maken er koehandel van: ze gaan pas akkoord met Juncker als Commissievoorzitter als de begrotingsregels worden versoepeld.

Streng

Publieke investeringen moeten niet meer drukken op het tekort, is de gedachte van onder anderen de Italiaanse premier Matteo Renzi en de Duitse vicepremier Sigmund Gabriel.

De twee sociaal-democraten willen best een conservatieve voorzitter van de Europese Commissie steunen – de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker bijvoorbeeld – maar daar moet wel wat tegenover staan, namelijk minder strenge begrotingsregels. Alleen zo denken ze de economie te kunnen stimuleren.

Knokken

Renzi en Gabriel hebben uiteraard de Franse socialistische president François Hollande in hun kamp, want die slaagt er maar niet in zijn overheidsfinanciën op orde te krijgen en lijkt er ook niet hard voor te knokken.

De socialisten in het Europees Parlement hebben dinsdag bij monde van vertrekkend fractievoorzitter Hannes Swoboda hetzelfde verhaal al opgehangen. Moraal van het verhaal: met afspraken in de Europese Unie weet je het maar nooit. Maar dat wisten we al.