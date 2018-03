EU in crisis? Dolenthousiaste Moldaviërs vinden van niet

Terwijl de Europese Unie (EU) nog altijd in malaise verkeert, zijn buurlanden die er geen deel van uit maken nog steeds erg te spreken over de Unie. Neem bijvoorbeeld Moldavië, waar EU-voorstanders vrijdag samenkwamen voor een demonstratie.

Nog geen week nadat de Europese leiders het associatieakkoord met Moldavië (en Georgië en Oekraïne) ondertekenden, heeft het parlement in Chisinau het akkoord al geratificeerd. Een record.

Roemenië, promotor van EU-toenadering tot het buurland waar Roemeens wordt gesproken, keurde het verdrag als eerste EU-land al goed.

Tocht

Vrijdag was er in de hoofdstad van Moldavië een demonstratie van voorstanders van Europese samenwerking die de politici oproepen het tempo erin te houden. Net als eerder in Kiev waren ook in Chisinau Europese vlaggen te zien. De tocht richting parlement verliep vreedzaam.

De populariteit van de Europese Unie in Moldavië komt niet uit de lucht vallen: de Unie steunt het land bij zijn modernisering. Vorig jaar ging er in het kader van het ‘nabuurschapsbeleid’ nog 135 miljoen euro van Brussel naar Chisinau.

Held

De voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy wordt er gezien als een held nadat hij er 13 mei een toespraak hield waarin hij de voortgang in Moldavië bejubelde.

De handel met de Unie was flink opgevoerd en de corruptie zou zijn verminderd. Maar ook de wijn van het land mocht er zijn, aldus Van Rompuy. Die zou zelfs in Frankrijk populair zijn.

Een gedurfd compliment van de Belg want juist wijn uit Moldavië wordt door Rusland al jaren geboycot wegens de toenadering

Boycot

De ratificatie van het associatieakkoord met de Unie werd door de communisten in het parlement geboycot. Een teken dat ook in Moldavië, net als in Oekraïne, gespletenheid heerst over de samenwerking met Europa.

Moldavië, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, is voor energie afhankelijk van Rusland. Nogal wat inwoners werken er ook. Gevreesd wordt dat Rusland na de wijn ook fruit en groenten uit Moldavië in de ban doet en visa gaat eisen van de gastarbeiders.

Varkenspest

Op de dag dat het parlement in Chisinau het associatieakkoord met Brussel tekende, volgde al een eerste waarschuwing uit Rusland dat een importban van diverse soorten vlees uit Moldavië afkondigde. Er zou sprake zijn van Afrikaanse varkenspest.

De regering in Chisinau twijfelt niet. Volgens president Nicolae Timofti is het lidmaatschap van de Europese Unie het volgende doel van zijn land. ‘We zijn vastbesloten om Europa te blijven naderen want de burgers van Moldavië verdienen het om te leven in de stijl van de andere Europeanen.’

