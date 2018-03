Vluchtelingen moeten niet sneller kunnen doorreizen binnen Europa

De regel dat vluchtelingen minimaal vijf jaar moeten blijven in het land waar zij hun asielstatus hebben verkregen zou onhoudbaar zijn. Maar ze sneller laten doorreizen binnen Europa, zal een extra toestroom naar Nederland betekenen.

De landen van de Europese Unie vergaderen vandaag en morgen in Milaan over het asielbeleid. Het zal er gaan over de groeiende stroom asielzoekers die via de Middellandse Zee naar Europa komen.

Lees ook…

Europese Unie EU-asielbureau wil vrij verkeer voor vluchteling met status

Kreeg Europa in 2013 al 30 procent meer gelukzoekers en al dan niet echte vluchtelingen te verwerken dan in 2012, in de eerste vijf maanden van dit jaar bedroeg de groei 19 procent tegenover 2013.

Er wordt in Milaan nog niet gesproken over het toekennen van het recht op vrij verkeer aan hen die de vluchtelingenstatus toegekend hebben gekregen. Maar dit onderwerp komt wel op de agenda, voorspelde directeur Robert Visser van het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) gisteren tegen elsevier.nl.

Houdbaar

Visser schat in dat dit gebeurt als in de hele Unie een daadwerkelijk uniform asielsysteem bestaat. De beperkingen die mensen met een asielstatus nu kennen – ten minste vijf jaar in de lidstaat blijven waar de asielstatus is verkregen – zijn volgens Robert Visser op den duur niet houdbaar in een gebied als de Europese Unie waarin grenzen zijn afgeschaft en vrij verkeer voor personen geldt.

Het valt te voorspellen dat het opheffen van die beperkingen de trek naar de welvarendste landen van de Unie toeneemt. Nu al werken die landen als een magneet. Asielverzoeken moeten worden ingediend in het land van aankomst.

Pogingen

Deze regel wordt in de praktijk ondermijnd. De Eritreërs die massaal richting Nederland komen, hebben eerst elders voet op Europese bodem gezet zonder daar asiel te vragen. Dat doen ze, ondanks alle pogingen om in de Europese Unie tot een gemeenschappelijk asielsysteem te komen, liever in Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen.

Als asielzoekers meteen bij ontvangst van hun vluchtelingenstatus zich vrij kunnen bewegen en vestigen in de hele Unie, zal dat tot een nieuwe toestroom naar Nederland leiden.

De verzorgingsstaat, die toch al onder druk staat, kan dat niet aan. Tenzij we bereid zijn die verzorgingsstaat nog meer af te slanken. Die bereidheid lijkt, gezien de protesten tegen de maatregelen die nu al worden genomen, niet groot.