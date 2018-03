642 miljoen? Er moet voorlopig geen cent extra naar het EU-project

De Brusselse bemoeizucht is onaanvaardbaar. Niet Nederland moet zijn begroting bijstellen en verder bezuinigen, maar de feodale bureaucraten van de Europese Unie. De Nederlandse regering zou een voorbeeld moeten nemen aan de Britten.

We moeten 642 miljoen euro extra betalen aan de Europese Unie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hoopt nog op clementie van Brussel. De ambtenaren op Financiën waren al op de hoogte, maar premier Mark Rutte (VVD) werd pas tijdens de topontmoeting van de Europese leiders in Brussel geïnformeerd over de zogeheten naheffing.

Prostitutie en drugs

Terecht zegt Dijsselbloem over deze nagekomen rekening: ‘Bij de omvang van de bedragen en de onduidelijkheid daarover, past geen proces waarbij zonder enige waarschuwing vooraf op basis van cijfers, die de Commissie zelf nog als ‘voorlopig’ kenmerkt, op 17 oktober een nabetaling wordt aangekondigd die voor 1 december moet worden afgedragen.’

De vraag is wat de minister van Financiën – en met hem het kabinet – gaat doen. Gaat Nederland braaf 642 miljoen euro aan Brussel overmaken?

De Britten is een naheffing van 2,1 miljard euro opgelegd. Het heeft allemaal te maken met de ‘ware omvang van de economie’ – prostitutie en drugs maken volgens geruchten de omvang van onze economie groter dan gedacht.

Feiten

‘Verbaasd ben ik nog steeds. Als ik die verbazing niet had, had ik het bedrag wel opgenomen in de begroting. De verbazing gaat ook pas weg als ik de cijfers zie, ook van andere landen,’ aldus Dijsselbloem. Nou minister, wij zijn ook verbaasd.

En datzelfde geldt voor de premier van Groot-Brittannië; David Cameron benadrukte dinsdag dat hij niet van plan is om het volledige bedrag te betalen. Daarentegen zei onze minister van Financiën dat Nederland het bedrag zou betalen ‘als de feiten kloppen’.

Waar heeft Brussel zo veel geld voor nodig? Wil Brussel onze zorgkosten verlichten? Ik kan de EU-staat niet meer volgen.

Zwakke landen

Wil de Europese Unie met ons geld soms projecten subsidiëren in EU-landen, waaronder Nederland? De Europese begroting was ooit bedoeld om de zwakkere gebieden in Europa te steunen. Maar heeft iemand ooit berekend of de zwakkere – Griekenland, Italië, Spanje, Portugal – door de EU-subsidies sterker zijn geworden?

Als deze constructie nodig zou zijn, dan kunnen lidstaten op individuele basis afspraken maken over wederzijdse hulp. De Unie gedraagt zich als een federale staat die belastingen int bij de onwillige deelstaten. Typisch feodaal gedrag.

Details

Bij de Europese samenwerking moet het gaan om regels en afspraken over eerlijke concurrentie, het elimineren van obstakels, en wederzijdse hulp. Ook kan de Unie een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van technologische ontwikkelingen in Europa.

Maar daarvoor hoeven ze niet te beschikken over een apart budget. Ze moeten regels tot stand brengen en die handhaven. Brussel is vooral bezig met geld innen en wat de regels betreft, zijn ze vooral geïnteresseerd in details. De bemoeizucht van de Europese Unie wordt al lang als een onaanvaardbaar fenomeen gezien.

Veiligheid

Natuurlijk heeft de Unie heel veel geld nodig. Duizenden ambtenaren, parlementariërs en andere politici moeten worden betaald. De EU is een dure federale staat aan het worden. Je kunt hier tegenwerpen dat de Amerikaanse federale staat nog duurder is.

Dat is waar, maar de Amerikaanse federale staat organiseert de Amerikaanse defensie, de FBI, de CIA en vele andere nuttige activiteiten. We zouden eigenlijk belasting moeten betalen aan de Verenigde Staten. Voor onze veiligheid, die miljarden kost, zijn we rechtstreeks afhankelijk van dat land.

Brussel is een dure, onzinnige bureaucratische federale staat die werkelijk niets tastbaar produceert: geen FBI, geen militairen met moderne wapens en ook geen buitenlands beleid. De Europese bureaucratie wordt langzamerhand de ergste vijand van de Europese Unie. Deze Unie zal om zeep worden geholpen door de eigen dienaren.

Niet buigen voor Brussel

Cameron gaat niet betalen. Zou hij dat wel doen, dan pleegt hij politieke zelfmoord. De Britse burgers willen geen zelfbenoemde federale staat niet. Als Cameron moed toont, zou deze naheffing het einde kunnen betekenen van het Britse EU-lidmaatschap.

De Britse houding zou op den duur als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen. Ook Nederland moet niet buigen voor Brussel. Indien het bedrag niet substantieel wordt verkleind, moet Nederland weigeren te betalen. Gewoon niets betalen aan Brussel. Als alle Europese landen moeten bezuinigen, waarom de EU dan niet?

Samsom

De legitimiteit van het Nederlandse Europabeleid van het Nederlandse kabinet is in het geding. Het volk vraagt zich af aan wie en waarvoor 642 miljoen euro moet worden betaald. De Europese Unie – en niet Nederland – moet de begroting bijstellen en minder uitgeven.

De PvdA heeft er baat bij om zich juist nu te keren tegen de geldverslindende bureaucratie van Brussel. Zo kan Samsom op verantwoorde wijze de PvdA-kiezers terugwinnen.

Dit is geen populisme, dit heet politieke legitimatie. In Brussel hebben ze niets geleerd van de laatste Europese verkiezingen. De Europese Commissie wekt de indruk ongevoelig te zijn voor het gebrek aan legitimatie.

Betaal geen cent extra aan Brussel. Het gebrek aan politieke legitimatie zal Europa ooit duur komen te staan.