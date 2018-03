Frans gebrek aan discipline is arrogant, en gevaarlijk voor de euro

Een muntunie waarin landen hun gang gaan, is geen lang leven beschoren. Frankrijk, dat zijn begroting niet op orde krijgt, wil respect van de andere eurolanden. Deze nonchalante houding is ronduit gevaarlijk.

Het is zover: Frankrijk levert woensdag in Brussel een ontwerpbegroting in met een tekort van 4,3 procent, ruim boven de maximumnorm van 3 procent.

De regering van de socialist François Hollande maakt duidelijk zich niet de wet te laten voorschrijven door anderen. Dat doe je namelijk niet met een groot land als Frankrijk. Frankrijk verdient respect van zijn europartners, zei de Franse premier Manuel Valls afgelopen weekend.

Afschieten

Het komt erop neer dat de eurolanden jarenlang hebben gebakkeleid over strengere begrotingsdiscipline, vastgelegd in het stabiliteits- en groeipact, maar zich er als puntje bij paaltje komt, niet aan houden.

Als het land dan nog flink zijn economie had hervormd, zoals kleine landen als Ierland en Portugal, zou clementie voor de Fransen misschien nog kunnen. Maar dat is niet het geval. De regering laat zich namelijk de wet voorschrijven door vakbonden die elke hervorming afschieten. De Duitsers spreken intussen over Krankreich.

Frankrijk verwacht dat de Europese Commissie en de andere eurolanden nog eens over hun hart strijken. Eerder kreeg het immers ook uitstel. Een arrogant en gevaarlijk idee. De geldmarkten reageren niet altijd rationeel op de strapatsen van politici.

De eurozone is nog lang niet op orde, maar de rentestand is alweer op het niveau van voor het uitbreken van de crisis. Zelfs Frankrijk leent spotgoedkoop.

Geen lang leven

Maar blijft dat zo als duidelijk wordt dat er vals spel wordt gespeeld? Als de markten op hol slaan, kunnen alle eurolanden hun begrotingen gaan bijstellen en wel naar boven. Met dank aan la douce France.

Een muntunie waarin landen hun gang gaan, is geen lang leven beschoren. En zo dreigt de Europese top over het energie- en klimaatbeleid volgende week weer eens ouderwets overschaduwd te worden door perikelen rond de euro. Pure incidentenpolitiek.