Op veel steun van Rutte hoeven de Britten niet te rekenen in EU

Premier Mark Rutte doet wel amicaal met de Britten, maar als het erop aankomt is dat weinig waard. Nederland kijkt liever naar Berlijn.

Het Verenigd Koninkrijk (2,1 miljard euro), Nederland (642 miljoen euro) en zeven andere landen moeten in totaal gewoon 3,3 miljard euro betalen aan de Europese Commissie, bleek donderdag en vrijdag na een topbijeenkomst in Brussel van de ministers van Financiën van de Europese Unie (EU).

Lees ook…

Britse claim over halvering naheffing leidt tot flinke kritiek

Politiek gevecht

Desondanks deden de Britse minister van Financiën George Osborne en in mindere mate zijn Nederlandse collega Jeroen Dijsselbloem (PvdA) na afloop van de top alsof ze een groot politiek gevecht hadden gewonnen, omdat ze renteloos in termijnen mogen betalen.

Zeker voor Osborne en zijn premier David Cameron is het van belang stoer te doen. Zij willen graag in eigen land laten zien dat ze successen kunnen halen op het Europese podium en dat zij en niet Brussel bepaalt.

Cameron denkt dat hij de steun voor het Britse EU-lidmaatschap kan winnen door bevoegdheden terug te halen naar Londen. Hij heeft onder grote EU-sceptische druk een referendum beloofd in 2017 als hij volgend jaar wordt herkozen. Met een vraag: in or out the EU.

Deze week in Elsevier

‘Alles of niets voor de Unie‘: wat zijn precies de plannen van het Juncker-team? Lees meer deze week in Elsevier. Koop het laatste nummer in de winkel of lees het artikel van Jelte Wiersma op Blendle (voor maar 29 cent).

Ergernissen

Als hij niet slaagt succes te boeken kan het zomaar zijn dat het antwoord ‘out‘ wordt. De Britten ergeren zich vooral aan de soms bizarre uitspraken van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, de enorme berg Europese regels en het vrije verkeer en de vrije vestiging van personen. Er kwamen sinds 2004 al 2,5 miljoen immigranten naar het Verenigd Koninkrijk.

Maar tot nog toe faalt Cameron telkens. Het enige waar hij in slaagt is steeds bozer kijken en luider praten.

Premier Mark Rutte (VVD) wil graag dat de Britten bij de Unie blijven. Sterker, Nederland heeft altijd geijverd voor Brits lidmaatschap. Maar daar wilden de Fransen lange tijd niet aan. Inmiddels is het Verenigd Koninkrijk al 41 jaar lid en nog wel een van de braafste ook.

Vaak wordt beweerd dat de Britten vooral lid wilden worden om Europese eenwording te traineren en de Duits/Franse tandem op het continent uiteen te spelen.

Statistieken

Hoe het ook zij, de Britten voeren nauwgezet Europese verdragen en richtlijnen uit en geven uitvoering aan uitspraken van het Hof. Net als Nederland veelal doet.

Zo leverden beide landen met terugwerkende kracht ‘betere’ statistieken over hun nationaal inkomen aan Brussel met als gevolg dat ze extra moeten betalen en hebben gister beloofd dat te doen.

Volgens Elsevier

Syp Wynia: Braverik Nederland draait weer eens op voor een Brusselse rekening

Ook behoort het Verenigd Koninkrijk samen met Nederland tot de zeven van de achtentwintig landen die meer betalen aan de Unie dan ze ontvangen. Dat alles is in Nederland en bij velen in het Verenigd Koninkrijk een bron van ergernis.

Podium

Een Brits/Nederlandse coalitie op het EU-podium lijkt dan ook logisch. Maar veel steun van Nederland hoeven de Britten niet te verwachten. Zo stemden de Britten met goede argumenten tegen de benoeming van Jean-Claude Juncker tot voorzitter van de Europese Commissie. Nederland stemde voor: omdat het een mooie baan voor Frans Timmermans (PvdA) kon regelen en omdat de Duitsers Juncker steunden en de regering niet tegen bondskanselier Angela Merkel wilde ingaan.

En ook in het verzet tegen de extra afdrachtsverplichting had Nederland zich veel harder kunnen opstellen en de Britten meer kunnen steunen. De realiteit is dat Rutte ook weet dat de belangrijkste Europese macht Duitsland heet. En als het erop aankomt doet Nederland daarom zaken in Berlijn.

Dat Nederland steeds zegt dat het zo graag wil dat het Verenigd Koninkrijk EU-lid blijft, is weinig waard. Houd daar dan eens over op.