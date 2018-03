Traditionele partijen populistisch? Het is te gek voor woorden

Het is te gek voor woorden dat Nederlandse partijen die beseffen dat de Europese Unie niet op de oude weg voort kan, nu van Jean-Claude Juncker de mantel krijgen uitgeveegd.

Zo zo, dus PvdA, CDA en VVD hebben het verkeerd. Ze hollen te hard achter de populisten aan met hun kritiek op de Europese Unie, zei voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker tegen de Volkskrant.

Het is geen nieuws dat in Brussel wordt uitgehaald naar ‘populisten’. Het ontbrak er nog maar aan dat de oud-premier van Luxemburg ook uithaalde naar ‘nationalisten’. Zo geschiedt het in Brussel meestal. Wie kritiek heeft op de Unie is per definitie fout.

Bemoeien

Van Juncker valt het tegen. Hij is in de aanloop van zijn troonsbestijging namelijk tot het besef gekomen dat de Europese Unie terug moet naar de kern en zich niet met alle aspecten van het leven van de EU-burger moet bemoeien. Dat besef heeft hij gekregen door de aanhoudende kritiek in die lidstaten waar felle politieke debatten plaatshebben zoals Nederland.

Lidstaten met partijen die beseffen dat de Unie niet op de oude weg voort kan en nu door Juncker de mantel krijgen uitgeveegd. Te gek voor woorden. Het bewijst dat Juncker het toch nog niet helemaal snapt. Het is juist goed dat grote partijen hun achterban serieus nemen. Alleen op die manier kan de steven – hopelijk – tijdig worden gewend.

Euro

Was de bevolking maar al eerder wakker geworden dan hadden de politici zich misschien niet onbezonnen in het avontuur van de euro gestort. Dan hadden ze misschien niet in blind idealisme de grenzen open gegooid zonder eerst de problematische kanten ervan doordacht te hebben.

Maar de Unie was decennia lang een zaak van ingewijden, van politici, ambtenaren en grote bedrijven die er hun zaakjes in een keer konden regelen in plaats van telkens in afzonderlijke landen. In hoge mate is de Unie nog steeds een in zichzelf gekeerd orgaan.

Intussen schrijdt de integratie voort. Want Brussel wil dan terughoudender worden, in Luxemburg staat het Hof van Justitie dat met zijn uitspraken de integratie blijft voortstuwen. Laat Juncker daarvoor eens een oplossing zoeken in plaats van te komen met scheldkanonnades op partijen die de burger serieus nemen.