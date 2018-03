Nieuwe Griekse premier toont zich ondankbaar en kortzichtig

Hoe denkt de linkse premier Alexis Tsipras zijn volk te voeden als Europa zich van hem heeft afgekeerd? Voor de Grieken dreigt armoede en een gewelddadige revolutie.

Gefeliciteerd, heren Marx, Lenin, Guevara, Castro en niet te vergeten Mao! Voor de eerste keer in de Europese geschiedenis komen de communisten zonder geweld aan de macht.

In Griekenland won de extreem-linkse partij Syriza overtuigend de verkiezingen. Ze misten net een paar zetels om de absolute meerderheid te verwerven. Griekenland negeerde de lessen uit de weerbare democratie.

Ik voorspelde al dat Griekenland dreigt te verworden tot een Weimarrepubliek – die overleefde een meerderheidsbesluit niet.

Weekblad Elsevier koos voor een prachtige omslag:

Aan de nieuwe premier van Griekenland: Geachte Heer Tsipras, Terugbetalen of wegwezen!

Bevel

Maar de geachte heer Tsipras is kameraad Tsipras en hij gehoorzaamt slechts aan de wetten van de revolutie. Zijn god is de geschiedenis.

En de geschiedenis fluistert haar eeuwige bevel via Marx en Lenin: het kapitalisme met zijn specifieke politieke vorm (de liberale democratie) moet worden opgeheven.

Deze week in Elsevier…

Een oproep aan Tsipras: terugbetalen of wegwezen! En over de opkomst van populistische partijen in Europa. Lees meer in de nieuwste Elsevier deze week. Nu de winkel, of lees alle artikelen op Blendle

De feiten. Griekenland heeft een schuld van bijna 317 miljard euro. Dat is 174 procent van het bruto binnenlandse product, alles wat burgers en bedrijven in een jaar verdienen. In gewonemensentaal: Griekenland is al lang failliet.

Hongersnood

Maar wij, geachte heer Tsipras, hebben een Grieks faillissement voorkomen. Zo’n faillissement zou gewelddadige conflicten en zelfs hongersnood teweeg kunnen brengen.

‘Wij’, dat zijn de burgers van de Europese Unie, en nog preciezer te zijn vooral de noordelijke burgers van de Europese Unie – met Duitsland voorop. In totaal is bijna 244,6 miljard euro als noodpakket aan Griekenland verstrekt. Nederland betaalde in de eerste ronde 3,2 miljard euro.

De eurolanden betaalden in 2010 52,9 miljard euro aan Griekenland. Bij het tweede steunpakket in 2012 maakte de Europese Unie nog eens 143,6 miljard euro over aan Griekenland. De Nederlandse bijdrage was ditmaal 14,6 miljard. Ook het Internationaal Monetair Fonds doet met 28 miljard mee aan de redding van Griekenland.

Redding

Geachte heer Tsipras, dat uitgeleende geld wordt opgebracht door bedrijven en individuen die keihard moeten werken voor hun inkomen. De hardwerkende mensen hebben meebetaald aan de redding van het Griekse volk.

Terwijl hier een grote bezuinigingsoperatie wordt uitgevoerd waardoor pensioenengerechtigden en zorgbehoevenden worden getroffen, maakte de Nederlandse regering geld vrij voor het Griekse volk.

Waarom is Tsipras niet gevoelig voor deze waarheid? Hij leeft niet in de werkelijkheid. Hij voert slechts het bevel van de geschiedenis uit. Niet wij en ook niet de Grieken, maar de dialectiek van de geschiedenis is het ware project waaraan Tsipras leidinggeeft.

Afspraken

Premier Alexis Tsipras kwam kort na zijn installatie met onverbiddelijke eisen: de schulden moeten worden verlicht en de bezuinigingen die Europa en het IMF hebben opgelegd, moeten worden geëlimineerd.

Kennelijk geldt voor de meeste Grieken het beginsel van pacta sunt servanda (men houdt zich aan de afspraken) niet. Toegegeven: dit rechtsbeginsel is niet Grieks maar Romeins, maar was niettemin tot voor kort ook in Griekenland van toepassing. εὐθανασία is wel een Grieks woord en betekent ‘euthanasie’. En dat is wat de Grieken nu aan het doen zijn.

De financiële markten reageerden onmiddellijk negatief op de ophanden zijnde linkse revolutie in Griekenland. Menigeen wil af van Griekse aandelen en staatsobligaties en dat leidt tot stijging van de rente op Griekse schulden.

Dwingende toon

De nieuwe Griekse regering vraagt de EU om kwijtschelding van de helft van de schulden. Voor Nederland betekent dit bijna 9 miljard euro, voor Duitsland is dat bedrag aanzienlijk groter.

Alexis Tsipras vraagt de aardige Europese volkeren die zijn volk hebben geholpen niet op een beleefde toon, maar op een dwingende revolutionaire wijze om af te zien van het uitgeleende geld.

In ruil waarvoor? Tsipras wil alle sanerende maatregelen afschaffen die van Griekenland een normaal, modern en gezond land maken. Het wordt een ramp voor het Griekse volk.

Wat gaat hij doen als we de schulden niet kwijtschelden? Treedt Griekenland dan uit de eurozone? Dat is op zichzelf geen catastrofe voor de muntunie. Maar Griekenland moet ook uit de Europese Unie.

Sancties

De gevolgen van deze linkse revolutie zullen, als de revolutie niet wordt ingekapseld, alle Grieken hard treffen. Want de vraag is hoe Alexis Tsipras aan geld komt om zijn volk te voeden.

Ook het IMF mag Griekenland volgens de regels niet langer helpen. Ach ja, president Vladimir Poetin! Daarom is de Griekse regering tegen de uitbreiding van sancties tegen Rusland.

Maar Tsipras begaat een grote fout: ook Rusland is niet in staat om op een duurzame wijze voor de Grieken te zorgen.

Tsipras moet zijn land niet laten prostitueren voor het Kremlin. Daar ligt de toekomst van Griekenland niet. De Grieken moeten voorzichtig zijn met hun land, in het ergste geval kan er immers geweld uitbreken.

Rafelrand

En dat is ook een van de specialiteiten van links-revolutionairen in de geschiedenis: Lenin, Mao, Castro en anderen veroorzaakten vreselijke burgeroorlogen in hun land. Tsipras moet weten dat Griekenland geen paard van Troje is voor Europa. Het is hooguit een rafelrand van Europa.

Tsipras wenst wellicht van Griekenland een Europees Venezuela maken.