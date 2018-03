Kort na Trumps uitspraak over ‘Zweeds incident’, breken rellen uit in Stockholm

In een immigrantenbuurt in Zweden zijn rellen uitgebroken, daags nadat de Amerikaanse president Donald Trump het had over een ‘incident’ in Zweden waarbij migranten betrokken waren. Trump werd het mikpunt van spot na de opmerking, die niet op feiten zou berusten.

Met het ‘recente incident in Zweden’ bleek Trump te verwijzen naar een interview met de Zweedse documentairemaker Ami Horowitz op de conservatieve nieuwszender Fox News. In het item sprak de filmmaker over een recente criminaliteitsgolf in Zweden, die een gevolg zou zijn van het grote aantal nieuwe migranten.

Onrust in migrantenwijk

Hoewel experts zeggen dat de criminaliteitscijfers in Zweden de laatste jaren alleen maar zijn gedaald, bleef het dinsdag onrustig in de wijk Rinkeby in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De wijk, waar voornamelijk migranten wonen, werd maandagavond geteisterd door rellen.

De daders gooiden stenen naar agenten, plunderden winkels en staken auto’s in brand. In 2010 en 2013 was Rinkeby ook al het toneel van grootschalige riots, waarbij forse schade werd aangericht.

Internationale media berichten dat maandagavond rellen uitbraken na de arrestatie door de Zweedse politie van een man die betrokken zou zijn geweest bij een drugsdeal. Het verhaal lijkt sterk op de gebeurtenissen in Frankrijk, waar na berichten van politiegeweld tegen een moslimjongen enorme rellen uitbraken.

Trump geeft verbaasde Zweden tekst en uitleg over ‘incident’

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat een agent heeft geschoten op de relschoppers, maar zijn doel miste. Volgens de krant Dagens Nyheter werd een fotograaf die voor het dagblad werkt, aangevallen door zeker twaalf relschoppers, grotendeels migranten.

Voorspoedige integratie in Zweden?

Deze zomer werd Zweden geteisterd door een ‘aanrandingsgolf’. Bij de daders zou het vooral om migranten zijn gegaan. Toch zeggen de Zweedse autoriteiten dat de integratie van nieuwkomers over het algemeen goed verloopt.

Dat ‘migratie op grote schaal in Zweden prima werkt’ is volgens de Amerikaanse president Trump ‘onzin’. Hoewel zijn uitspraken voor ludieke reacties zorgden – op sociale media werden onder meer foto’s van gehaktballen en IKEA-meubelen verspreid – raakte Trump ook in opspraak. De informatie waarop documentairemaker Ami Horowitz zijn beweringen baseerde, zou uit haar context zijn gehaald.