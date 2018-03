EU: de onvermijdelijke samenspanning tegen Berlijn

De Europese Unie is een Duits imperium geworden. De Europese geschiedenis leert dat andere Europese landen samenspannen als één land te machtig wordt. Dat scenario zal zich herhalen. Niet vandaag of morgen, maar er komt een moment dat Europa probeert om de Duitse macht in te perken.

Brussel en Londen zijn dezer dagen in rep en roer over een nieuwe verhouding tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk. Deze onrust wordt mede aangejaagd door de Europese Commissie, die met steun van de 27 overblijvende EU-lidstaten de Britse regering onder leiding van premier Theresa May dwingt tot duidelijkheid. Wat voor relatie wil het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie na zijn uittreding in 2019, zo luidt de vraag.