Bolkestein: Rutte, wijs ‘rampzalig’ plan Van Rompuy af

Premier Mark Rutte (VVD) moet de plannen om een aparte begroting voor de eurozone op te richten en euro-obligaties uit te geven, blijven afwijzen. Het zal Nederland niet alleen miljarden euro’s kosten, maar neemt bovendien de noodzaak bij tekortlanden weg om zich aan te passen.

Dat schrijven voormalig VVD-leider en eurocommissaris Frits Bolkestein en oud-voorzitter van de Economische en Monetaire Commissie van het Europees Parlement Arie van der Hek (PvdA) dinsdag in de Volkskrant.

De voorstellen zijn onderdeel van het grote streven van Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, naar een federale Economische en Monetaire Unie.



Rampzalig

Bolkestein en Van der Hek noemen het plan om namens de gehele eurozone obligaties uit te geven ‘rampzalig’.

Ook is er voor Nederland geen enkele reden om akkoord te gaan met een fiscale capaciteit, een fonds waarin alleen de rijke eurolanden extra geld zullen storten.



Toezicht

Over een toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) op de Europese banken zijn Bolkestein en Van der Hek gematigd positief.

Dit toezicht zou zich moeten beperken tot grensoverschrijdende banken en de ECB moet bovendien waken voor imagoverlies.

Het plan om een depositogarantiestelsel op te richten, waarin sterke banken het faillissement van noodlijdende banken moeten opvangen, noemen de schrijvers ‘nauwelijks aantrekkelijk’.



Sceptisch

Op 13 en 14 december vergaderen de regeringsleiders in de Europese Raad over de plannen van Van Rompuy.

Nederland, dat sceptisch tegenover de plannen staat, moet de poot stijf houden, schrijven Bolkestein en Van der Hek. ‘Het aantal tekortlanden dat solidariteit eist, is groter dan het aantal landen dat solidariteit kan tonen.’

De Tweede Kamer vergadert woensdag over de plannen.