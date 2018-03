Boze Turkse minister: Europese Unie is bevooroordeeld

De Europese Unie (EU) heeft een bevooroordeelde houding tegenover Turkije. Brussel negeert de hervormingen die de regering in Ankara heeft doorgevoerd en ondermijnt zo het vertrouwen dat de Turken in de Unie hebben.

Dat zegt de Turkse minister Egemen Bagis (Europese Zaken) in een toelichting op een EU-rapport over de hervormingen die Turkije het afgelopen jaar heeft doorgevoerd.

Opinie

De EU en Turkije voeren al sinds 2005 gesprekken over een Turkse toetreding tot de EU. Het proces ligt nu vrijwel stil door verzet van Frankrijk en Duitsland en het geschil over Cyprus. Turkije weigert de regering in Nicosia te erkennen.

Volgens Bagis wordt het rapport overschaduwd door een bevooroordeelde opinie. De minister noemt het onacceptabel dat de Europese Commissie de ‘moedige hervormingen’ van de regering negeert.

Turkije hoopt op een afwijzing door EU



‘Waar eindigt Europa? Bij Turkije of voorbij Turkije? Volgens het laatste rapport van de Europese Unie voldoet Turkije nog steeds niet aan de vereisten om te kunnen toetreden tot de Unie. De Turkse regering heeft te weinig gedaan om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.’ Lees de weblog van Afshin Ellian uit 2009.

‘Er is geen andere regering in Europa die zoveel heeft hervormd als Turkije. Terwijl EU-landen kampen met de crisis, ervaart ons land de meest democratische, vooruitstrevende, moderne en transparante periode van onze geschiedenis,’ zegt Bagis.

Negatief

Sinds de onderhandelingen tussen Turkije en de EU van start zijn gegaan, hebben meer Turken een negatieve houding tegenover Europa. Uit een recente peiling bleek dat een meerderheid van de Turkse bevolking negatief is over de EU.

Hoewel Turkije nog geen EU-lidstaat is, krijgt het land geld van Brussel om zich hiervoor klaar te stomen. De Turken hebben inmiddels al zo’n 6 miljard euro ontvangen. Turkije wil voor 2023 lidstaat zijn van de EU.