‘Dijsselbloem is favoriet voor opvolging Juncker’

De Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zou de torenhoge favoriet zijn voor de opvolging van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de eurogroep.

Volgens de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft de PvdA’er in zeer korte tijd zo’n goede naam opgebouwd bij zijn collega’s in de eurogroep dat hij het stokje van de Luxemburger zou mogen overnemen.

Harde koers

Duitse media roemen Dijsselbloem en zijn rechtlijnige harde koers van bezuinigingen . Ook nationaliteit speelt een rol bij de keuze voor de Nederlander. ‘Ook nu de Nederlandse economie in zwaar vaarwater is, staan het land en de regering voor een solide koers,’ stelt de toonaangevende Frankfurter Allgemeine Zeitung vast.

Voor de Tageszeitung is het belangrijk dat Dijsselbloem een nieuwkomer is in Europa. ‘Internationaal is hij tot nog toe een onbeschreven blad, wat zijn rol als bemiddelaar kan vergemakkelijken wanneer de rol van eurogroepvoorzitter dat ook toestaat,’ aldus de krant.

Crisismanagement

Volgens de Frankfurter Rundschau heeft Dijsselbloem ook veel te danken aan zijn voorganger Jan-Kees de Jager (CDA). ‘Zijn christendemocratische voorganger ontpopte zich bij de euroredding tot een éminence grise van het Europese crisismanagement.’

Zijn onervaren opvolger profiteert van de koers die de Jager vaststelde. ‘Een late beloning voor de calvinistische deugd,’ stelt de krant vast. De Duitse omroep ARD stelde eind vorige week al vast dat Dijsselbloem Juncker op zal gaan volgen.

Half januari wordt in Brussel formeel de nieuwe voorman van de eurogroep gekozen.