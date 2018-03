EU: waarschuwing op pakje sigaretten moet nog groter

De Europese Commissie vindt dat de waarschuwingen op pakjes sigaretten, zowel in tekst als in beeld, nog groter moeten. Naar verwachting komt het dagelijks bestuur van de EU woensdag met de plannen naar buiten.

Hoewel een woordvoerder van de Europese Commissie maandag niet wilde reageren op geruchten, zullen de voorstellen van Brussel waarschijnlijk minder ver gaan dan de regels in Australië. Daar is het verboden om logo’s of merken te voeren op pakjes sigaretten.

Nog strenger

Sinds 1 mei 2002 staan door de hele Europese Unie waarschuwingsteksten met grote letters op de pakjes sigaretten, shag en sigaren.

Volgens bronnen wil de EU dat in de toekomst 75 procent van de oppervlakte van de pakjes wordt besteed aan waarschuwingen. Lidstaten mogen zelf besluiten tot nog strengere regels.

Ook wil Brussel dat sigaretten met een smaakje, zoals mentholsigaretten, worden verboden.

De veertien waarschuwingen die nu worden gevoerd