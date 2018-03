Griekenland krijgt 34,4 miljard noodsteun van eurolanden

De ministers van Financiën van de zeventien eurolanden hebben donderdag besloten om Griekenland 34,3 miljard euro noodsteun te geven. Het geld komt uit het tijdelijke noodfonds en is onderdeel van het eerder afgesproken reddingsprogramma.

Dat maakte voorzitter Jean-Claude Juncker na afloop van het overleg bekend. Het geld zal de komende dagen overgemaakt worden, aldus Juncker.

Schulden opkopen

Twee weken geleden sloten de eurolanden en Griekenland een nieuwe overeenkomst. Athene kon geld tegemoetzien als het een succesvol schuldenopkoopprogramma zou uitvoeren. Het was wachten op de resultaten die begin deze week bekend werden.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) toonde zich tevreden met de behaalde resultaten.

Begin volgend jaar zal Griekenland meer geld tegemoet kunnen zien (14 miljard euro). Dat zal in verschillende termijnen worden uitbetaald, maar alleen als Griekenland zich houdt aan bepaalde afspraken. Zo moet er een grondige herziening van het belastingstelsel komen en moet Athene werk maken van het tegengaan van belastingontduiking.

Griekse exit

‘Iedereen dacht dat het game-over was voor Griekenland in de eurozone. Maar nu we het einde van het jaar naderen, blijkt dat deze hun ongelijk hebben gekregen,’ aldus Europees commissaris Olli Rehn (economische en monetaire zaken en de euro).

Griekenland heeft zich gehouden aan de afspraken en de eurozone heeft het land niet laten vallen, aldus Rehn die optimistisch is over de toekomst van het Zuid-Europese land.