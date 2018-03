Leiders Europese Unie nemen Nobelprijs in ontvangst

Herman van Rompuy, José Manuel Barroso en Martin Schulz hebben maandag in de Noorse hoofdstad Oslo namens de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen.

Van Rompuy is voorzitter van de Europese Raad, Barroso van de Europese Commissie en Martin Schulz van het Europees Parlement.

Oorlog

Het Nobelcomité kende de prijs in oktober toe omdat de Europese Unie Europa zouden hebben veranderd van een continent van oorlog tot een continent van vrede.

Van Rompuy zei in zijn dankrede dat de uitreiking ‘in een tijd van onzekerheid’ de mensen in de hele wereld herinnert aan ‘het fundamentele doel van de Europese Unie: de verbroedering van de Europese naties stimuleren, nu en in de toekomst’.

Euro behouden

Barroso beloofde dat de Unie er alles aan zal doen om de euro te behouden. ‘Nu is een van de zichtbaarste symbolen van onze eenheid in onze handen. Het is de euro, de munteenheid van onze Europese Unie. Wij zullen hem verdedigen.’

De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) was met de Duitse bondskanselier Angela Merkel naar de Noorse hoofdstad afgereisd om de uitreiking bij te wonen.