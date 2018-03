Mario Monti wijst samenwerking met Silvio Berlusconi af

De demissionaire premier Mario Monti van Italië is bereid de regering advies te geven en zelfs te leiden maar wil boven de partijen blijven staan. Hij voelt er niets voor om een centrumrechtse coalitie met oud-premier Silvio Berlusconi te leiden.

Dat zei Monti zondag. Hij zal snel een programma presenteren waarmee Italië noodzakelijke hervormingen kan doorvoeren.

Onduidelijk

Berlusconi heeft Monti zijn steun aangeboden bij de komende verkiezingen in Italië. Monti zegt dat hij Berlusconi niet kan volgen. ‘Ik sta perplex van mijn voorganger. Ik vind het moeilijk zijn lijn van gedachten te volgen.’

De demissionaire premier zei verder dat hij bereid is partijen die zijn visie delen van advies en indien noodzakelijk ook van leiderschap te voorzien. ‘Als een geloofwaardige politieke partij me vraagt terug te keren als premier, zou ik dat overwegen,’ zegt Monti. Het is nog onduidelijk of Monti zelfstandig de verkiezingen in gaat.

Commentaar Syp Wynia uit 2011:Komst van euro blijkt ook aderlating democratie

Ontslag

Technocraat Monti werd 16 november vorig jaar opvolger van Berlusconi als regeringsleider. Hij leidde een kabinet van technocraten dat Italië moest helpen de schuldencrisis te boven te komen.

Vrijdag bood hij zijn ontslag aan en het parlement stemde hiermee in. Het Huis van Afgevaardigden keurde Monti’s laatste daad goed: de begroting voor komend jaar. Eind februari hebben de parlementsverkiezingen plaats.