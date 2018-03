Schäuble: weinig zorgen over sterk en solide Nederland

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble vindt dat Nederland zijn economische problemen, zoals de hypotheekschuld, niet moet overdrijven. De Duitse minister zegt dat in het Kerstnummer van Elsevier.

‘Nederland baart mij weinig zorgen omdat het zo sterk en solide is dat het zijn problemen zonder twijfel kan oplossen. Als ik de Nederlandse minister van Financiën was, zou ik me wellicht enige zorgen maken omdat men over de eigen situatie altijd meer nadenkt. Maar als partner en vriend van Nederland zeg ik: ach, als alle landen het zo goed deden als Nederland, dan zou ik in zijn geheel nóg ontspannener zijn.’

Samenwerking

De Duitse minister, een van de machtigste mannen in de Europese financiële wereld, is erg te spreken over de samenwerking met Nederland.

‘Wij zijn goede buren, we hebben gemeenschappelijke standpunten en tot op zekere hoogte gedeelde belangen. We staan met anderen voor een solide financieel-economisch beleid in Europa. Dan is het niet slecht als we dingen met elkaar afstemmen.’

Rolverdeling

Die samenwerking verliep soepel door het goede contact tussen Schäuble en oud-minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). De twee ministers maakten afspraken, opvallend genoeg, over de rolverdeling in de onderhandelingen. Een harde opstelling van Duitse politici in Europa ligt om historische redenen gevoelig.

‘Wij hebben geregeld voor de zittingen van de Eurogroep overlegd hoe we bepaalde onderwerpen konden aanpakken. Omdat hij veel beter Engels spreekt en omdat Duitsland een erg groot land is, hebben we afgesproken dat hij een beetje tougher moest zijn en ik een beetje verzoenlijker.’