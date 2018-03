Teeven: Somalië is veilig, asielzoekers kunnen weer terug

Somalische asielzoekers zullen weer worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De veiligheid in de hoofdstad Mogadishu is voldoende verbeterd.

Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie) maandag aan de Tweede Kamer.

‘Asielzoekers die afkomstig zijn uit Mogadishu, komen niet langer in aanmerking voor een verblijfsvergunning enkel vanwege de situatie in deze stad,’ aldus Teeven.

‘Dat betekent dat asielzoekers uit Somalië alleen op individuele gronden een verblijfsvergunning kunnen krijgen.’

Vreemdelingenbewaring

Het besluit van Teeven betekent dat de uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers die in Amsterdam en Den Haag in een kerk en een tentenkamp verbleven nu kunnen worden vastgehouden in vreemdelingenbewaring.

Teeven volgt met zijn besluit omringende landen als Duitsland, Zweden en België. Hoewel de situatie in Mogadishu nog zorgelijk is, is die wel verbeterd. Zo is het volgens Teeven weer mogelijk om niet gehinderd door milities door de stad te reizen en bloeit het markt- en zakenleven weer op.

Aanslagen

Volgens Sharon Gesthuizen van de SP stuurt Teeven met zijn besluit aan op een ‘confrontatie’. Ze gelooft niet dat het veilig genoeg is en wijst erop dat landen als Denemarken en Groot-Brittannië nog steeds geen Somaliërs terugsturen.

‘Er is een enorme lijst van recente aanslagen, mensen die contact zoeken met non-gouvernementele organisaties of journalisten worden slachtoffer. Ook zijn er acties tegen juristen. En er is heel weinig politie,’ aldus de SP’er.