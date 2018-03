Tsjechië fraudeert op grote schaal met EU-geld

Tsjechië maakt zich op grote schaal schuldig aan fraude met subsidies van de Europese Unie (EU). Vanwege de fraude heeft de Unie fondsen van Tsjechië met 450 miljoen euro gekort maar de omvang van de onregelmatigheden zijn veel groter.

Dat blijkt uit documenten van de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer die dagblad Trouw in handen heeft. Volgens de krant bagatelliseert de Commissie de fraude.

Controles

De Rekenkamer concludeerde in mei dat Tsjechische autoriteiten Brussel voortdurend hebben voorgelogen. Uitkomsten van controles werden weggewerkt zodat de fraude niet aan het licht zou komen.

De Europese Commissie spreekt officieel niet van fraude maar van ‘tekortkomingen in het functioneren’ van Tsjechische controle-organen. In een geheim rapport uit augustus is het EU-orgaan kritischer.

‘De Commissie kan de resultaten zoals gepresenteerd in de jaarlijkse verslagen en beoordelingen niet vertrouwen.’

Projecten

Tsjechië heeft zich schuldig gemaakt aan het maken van prijsafspraken en het overschrijden van budgetten. Bovendien zijn projecten niet beoordeeld op hun economische relevantie.

Brussel keert als straf 10 procent minder steun uit voor infrastructuur en 5 procent minder voor milieu. Dat komt neer op ongeveer 450 miljoen euro. Tsjechië wordt verder niet gestraft, schrijft de krant. Het land blijft EU-geld ontvangen, ook voor nieuwe projecten.