Werkgelegenheid in eurozone daalt in bijna alle sectoren

De werkgelegenheid in de eurozone is in het derde kwartaal met 0,2 procent afgenomen in vergelijking met het kwartaal daarvoor. In vrijwel alle sectoren in de eurozone was sprake van een stijging van de werkloosheid.

In de bouwsector was de daling met een min van 1,5 procent het sterkst. Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag bekendgemaakt.

146 miljoen

Op jaarbasis ging de werkgelegenheid in de zeventien eurolanden met 0,7 procent omlaag. In het derde kwartaal hadden volgens Eurostat 146 miljoen mensen in de eurozone een baan.

In de gehele EU van 27 landen was in het derde kwartaal ook sprake van een krimp van de werkgelegenheid met 0,2 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis was dit een afname van 0,5 procent. In de EU hadden 222,6 miljoen mensen een baan in het derde kwartaal.

Spanje

Volgens Eurostat liet de werkgelegenheid in Nederland in het afgelopen kwartaal een teruggang zien van 0,3 procent op kwartaalbasis en 0,4 procent op jaarbasis.

In Spanje zakte de werkgelegenheid met respectievelijk 0,8 en 4,1 procent.