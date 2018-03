Wolfgang Schäuble: ergste van de crisis ligt achter ons

Volgens de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble is het dieptepunt van de crisis voorbij. ‘Ik geloof dat het ergste achter ons ligt,’ aldus de invloedrijke minister van Financiën.

Schäuble zegt dat in een interview dat vrijdag verschijnt in de Duitse krant Bild.

Aantrekkende economie

Volgens de minister weten landen als Griekenland inmiddels dat ze de crisis alleen met harde hervormingen kunnen overwinnen en dat ze niet alleen kunnen vertrouwen op hulp van andere eurolanden.

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble vindt dat Nederland zijn economische problemen, zoals de hypotheekschuld, niet moet overdrijven. De Duitse minister zegt dat in het Kerstnummer van Elsevier.

Voor Duitsland verwacht Schäuble een ‘behoorlijke’ economische groei. ‘De situatie is beter dan gedacht, onder meer omdat de economie in de Verenigde Staten en in Azië sterker aantrekt.’

Maar de schuldencrisis laat wel diepe sporen na, ook in Duitsland, denkt de minister. De overheid verwacht dat de economie in 2013 met 1 procent groeit.