Amerika waarschuwt Londen in EU te blijven

De Verenigde Staten hebben de Britten gewaarschuwd dat hun eventuele verwijdering van Europa de relaties met Washington en de Amerikaanse belangen schaadt.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Philip Gordon, zei in Londen dat Washington ‘een sterke Britse stem in een sterke Europese Unie willen’.

Eerste keer

Britse media meldden woensdag dat het voor het eerst is dat de Amerikaanse regering zich in het openbaar zou duidelijk negatief laat horen over de onder Britten oplevende gedachte de Europese Unie te verlaten.

Gordon sprak dinsdag met Britse ministers. Binnenkort moet de Britse premier David Cameron een belangrijke toespraak over Europa houden. Binnen zijn eigen Conservatieve Partij zijn er tal van eurosceptici die uit de unie willen stappen.