Angela Merkel: Groot-Brittannië blijft in Europese Unie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gelooft niet dat Groot-Brittannië binnen een aantal jaar uit de Europese Unie zal stappen, ondanks de onvrede van de Britse bevolking en de Conservatieve premier David Cameron.

‘Ik kan u verzekeren, David Cameron en Groot-Brittannië zijn een blijvend onderdeel van de Europese Unie,’ zei Merkel zaterdag.

‘Over veranderingen valt altijd te praten, op vriendschappelijke wijze,’ vindt Merkel. Maar in Europa draait het volgens haar wel altijd om het vinden van een compromis.

Referendum

Cameron liet woensdag weten dat hij wil onderhandelen over de macht van Brussel. Daarna mogen de Britten zich in een referendum uitspreken over het lidmaatschap, op voorwaarde dat hij in 2015 de landelijke verkiezingen wint.

Cameron benadrukte dat Groot-Brittannië wat hem betreft niet uit de Unie hoeft, maar dan moet Brussel wel veranderen. De premier wil een ‘flexibele Unie van vrije lidstaten’ waarin een grote rol is weggelegd voor nationale parlementen.