Cameron: bevolking voelt zich buitengesloten in EU-debat

De Britse premier David Cameron is voorstander van het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. ‘Ik ben voor een Brits lidmaatschap van de Europese Unie. Ik geloof dat Groot-Brittannië een Europese toekomst heeft, het is in ons nationale belang.’

Dat zei Cameron maandag tegen de BBC.

Verscheuren partij

Volgens de premier is er in zijn land een debat over de relatie met Europa. ‘Veel mensen, waaronder ik, zijn niet blij met die relatie, en ik denk dat er een mogelijkheid is om te zorgen dat die relatie beter wordt.’

Het lidmaatschap van de EU dreigt de Conservatieve partij van Cameron te verscheuren.

Referendum

Volgens Cameron krijgen de Britten een valse keuze als er morgen een referendum wordt gehouden over Groot-Brittannië in of uit de EU. Cameron zou onder druk van eurosceptici overwegen een referendum te houden over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de unie. Dat zou naar verluidt in 2018 worden gehouden.

‘Het Britse volk heeft zijn buik vol van het feit dat ze buiten dit debat worden gelaten. Hun is beloofd dat ze in referenda kunnen stemmen, en die kans hebben ze nooit gekregen.’

Betrekken

In een interview met de Britse zender ITN zei Cameron maandag dat de angst bij politici overdreven is om de Britse bevolking te raadplegen over de toekomst van het land in de EU.

‘Mensen willen dat dit wordt opgelost en dat zij meer te zeggen krijgen. Wij zouden niet bang moeten zijn hen er meer bij te betrekken.’