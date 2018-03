Cameron geeft EU-toespraak vrijdag in Nederland

De Britse premier Cameron zal zijn al eerder aangekondigde toespraak over de Europese Unie aanstaande vrijdag houden in Nederland.

Dat heeft de Britse premier maandag bekendgemaakt, meldt de BBC.

Analisten verwachten dat hij een referendum zal aankondigen in Groot-Brittannië over de toekomst van band tussen het eiland en de EU. Dit referendum zal dan in 2018 worden gehouden. Cameron wil dit niet bevestigen.

Rutte

Zijn toespraak werd al eerder aangekondigd, maar de datum was nog niet bekend. Cameron heeft forse kritiek op de manier waarop de Europese Unie opereert. Volgens verschillende Britse media wil de premier onder meer pleiten voor minder zeggenschap voor Brussel.

Waar Cameron de speech houdt, wordt in verband met de veiligheid pas op het laatste moment bekendgemaakt. Premier Mark Rutte (VVD) heeft geen plannen om samen met de Britse premier op te treden, zei hij eerder. Maar Cameron ‘is welkom’.