Cameron houdt EU-toespraak woensdag in Londen

De Britse premier David Cameron komt toch niet naar Nederland. De Conservatief houdt zijn langverwachte toespraak over de toekomst van de Europese Unie woensdag in Londen.

Dat is maandag bekendgemaakt.

Amsterdam

Cameron zou de speech in eerste instantie vrijdag houden in de Beurs van Berlage Amsterdam. De premier stelde het evenement echter uit vanwege de gijzelingscrisis in Algerije.

Wat Cameron gaat zeggen, is grotendeels bekend. Het heeft de voorkeur dat zijn land lid blijft van de Europese Unie, maar daarvoor moet wel het een en ander veranderen.

De EU moet bevoegdheden teruggeven aan Londen omdat de Britten anders ‘naar de uitgang’ van de Unie worden gedreven.