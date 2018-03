Cameron wil bevoegdheden terug van Europese Unie

De toespraak van de Britse premier David Cameron is afgelast, maar wat hij wilde zeggen is grotendeels bekend. Het heeft de voorkeur dat zijn land lid blijft van de Europese Unie (EU) maar daarvoor moet wel het een en ander veranderen.

Dat wilde Cameron vrijdag zeggen in zijn speech in Amsterdam, meldt de Britse krant The Guardian. Hij besloot donderdag de langverwachte toespraak uit te stellen vanwege de grote gijzelingsactie in Algerije.

Uitgang

De EU moet bevoegdheden teruggeven aan Londen omdat de Britten anders ‘naar de uitgang’ van de Unie worden gedreven.

‘Het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de EU komt in gevaar als het geen andere vorm krijgt, want de Britten voelen de EU steeds meer als iets dat hun wordt opgelegd in plaats van iets dat er voor hen is.’

Rutte moet naast eurokritische Cameron op het podium staan

‘De toespraak die de Britse premier David Cameron in Nederland komt houden, is voor zijn collega Mark Rutte een ideale gelegenheid om zich als eurokritische geestverwant te manifesteren.’ Lees het commentaar van Eric Vrijsen.

Ook raken burgers steeds meer gefrustreerd over het feit dat de EU overheden ‘aan de andere kant van het continent’ helpt met hun belastinggeld.

Gebrek

Volgens Cameron is het belangrijk dat de EU drie belangrijke uitdagingen te boven komt. Het gaat om de eurocrisis, het slechte Europese concurrentievermogen en een gebrek aan democratische verantwoordelijkheid.

‘Als we ons niet richten op deze uitdagingen, bestaat het gevaar dat Europa zal mislukken.’ Dat heeft niet de voorkeur van Cameron. ‘Ik wil niet dat dat gebeurt. Ik wil dat de Europese Unie een succes wordt en ik wil dat Groot-Brittannië in de EU blijft.’

De Amerikaanse president Barack Obama zei donderdag dat hij voorstander is van een ‘sterk Groot-Brittannië in een sterke Europese Unie’.