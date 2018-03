Cameron wil referendum over Brits vertrek EU

De Britse premier David Cameron zal tijdens zijn langverwachte toespraak een referendum aankondigen over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie (EU). Het referendum zal uiterlijk in 2017 plaatshebben.

Dat melden diverse Britse media op basis van de speech die Cameron woensdag houdt. Cameron wil opnieuw onderhandelen over de relatie van Groot-Brittannië met de Unie.

Vertrek

In het referendum kunnen de Britten kiezen tussen de uitkomst van de onderhandelingen of voor een vertrek van hun land uit de Unie. Het is de bedoeling dat er gesprekken komen over de verdeling van de macht tussen Londen en Brussel.

Cameron wil bevoegdheden terug van Europese Unie

‘De toespraak die de Britse premier David Cameron in Nederland komt houden, is voor zijn collega Mark Rutte een ideale gelegenheid om zich als eurokritische geestverwant te manifesteren.’ Lees het commentaar van Eric Vrijsen.

‘Wanneer we een nieuwe overeenkomst hebben, is er een referendum met een hele simpele keuze om in de EU te blijven of eruit te stappen.’ De stembusgang komt pas over enkele jaren omdat er door de eurocrisis nog veel kan veranderen in de EU.

Uitdagingen

Cameron zal tijdens de toespraak benadrukken dat hij wil dat de EU slaagt. Het is daarom belangrijk dat de Unie drie uitdagingen te boven komt. Het gaat daarbij om de eurocrisis, het slechte Europese concurrentievermogen en een gebrek aan democratische verantwoordelijkheid.

De speech van de Britse premier heeft vandaag plaats in Londen. Hij zou speech eigenlijk afgelopen vrijdag houden in Amsterdam maar dit ging niet door vanwege de gijzeling in Algerije, waarbij ook Britten werden vastgehouden.