Dijsselbloem definitief nieuwe voorzitter eurogroep

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt definitief de nieuwe voorzitter van de eurogroep. De ministers van Financiën van de zeventien eurolanden kozen Dijsselbloem maandagavond als de nieuwe leider van het overlegorgaan.

Dat heeft een woordvoerder van scheidend voorzitter Jean-Claude Juncker bekendgemaakt.

Dijsselbloem zal in elk geval de komende 2,5 jaar de voorzittershamer hanteren.

Geen verrassing

Het was al een tijdje duidelijk dat de PvdA’er het stokje van Juncker zou overnemen. Vrijdag werd bekendgemaakt dat zich naast Dijsselbloem geen andere kandidaten hadden gemeld.

Ook Frankrijk, dat aanvankelijk kritisch leek te zijn, schaarde zich maandag achter de Nederlandse kandidatuur.

Wie is Jeroen Dijsselbloem?

Rutte

Premier Mark Rutte (VVD) heeft de PvdA-minister gefeliciteerd met zijn benoeming. ‘Jeroen Dijsselbloem staat in een sterke Nederlandse traditie van gezonde overheidsfinanciën, economische groei en internationale samenwerking. Dit is ook de weg die we stap-voor-stap in Europa moeten volhouden,’ zei de premier.

Ook PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom deed een duit in het zakje: ‘Ontzettend trots op onze Jeroen Dijsselbloem. Voorzitter van de Eurogroep. Goed voor Nederland. Goed voor Europa,’ twitterde Samsom lovend.