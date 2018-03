Dijsselbloem: onzinnig EU-referendum helpt ons niet

Minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem (PvdA) ziet niets in een referendum over de Europese Unie. Een ‘onzinnige’ volksstemming over uittreding draagt volgens de minister niet bij aan de hervorming van de Europese Unie.

‘We houden toch ook geen referendum over het bestaan van de gemeente?’ vroeg Dijsselbloem zich af bij Pauw en Witteman.

De minister zei dat een referendum alleen maar een afleidende factor zou zijn in het debat over een verbetering van Europa.

Geen referendum

Dijsselbloem schaart zich daarmee achter premier Mark Rutte (VVD), PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra die eerder al een referendum uitsloten.

Alleen PVV-leider Geert Wilders lijkt, samen met enkele collega’s bij de SP, nu nog voorstander te zijn van een volksraadpleging over de EU.

Terwijl David Cameron durft, duikt Mark Rutte

Weekers

Dijsselbloem zei verder in het gesprek dat hij als minister ‘constitutioneel’ verantwoordelijk blijft tegenover de Tweede Kamer als het gaat om de EU en de eurogroep.

In de praktijk, zo liet de minister doorschemeren, zal het vooral staatssecretaris Frans Weekers (VVD) zijn die Nederland in de Europese organen zal vertegenwoordigen.