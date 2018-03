ECB presenteert nieuw biljet van vijf euro

De Europese Centrale Bank heeft donderdag het nieuwe biljet van vijf euro onthuld. De nieuwe biljetten zijn beter beveiligd dan de huidige, die in 2002 werden ingevoerd.

Op het oog zijn de verschillen met het huidige briefje van vijf niet groot. Het nieuwe vijfje heeft in zowel het watermerk als in het hologram een portret van de mythische figuur Europa.

Hologram

Het biljet krijgt drie nieuwe echtheidskenmerken: een portretwatermerk, een portrethologram en een smaragdgroen cijfer. Een aantal korte lijntjes op het biljet aan de linker- en rechterrand maken het gemakkelijker om het bankbiljet te herkennen voor mensen met een visuele beperking.

Het nieuwe 5 eurobiljet zal vanaf 2 mei in het hele eurogebied in omloop worden gebracht. De nieuwe andere eurobiljetten worden de komende jaren ingevoerd, in oplopende volgorde. De coupures blijven ongewijzigd, namelijk 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro.

Onbruikbaar

De ‘oude’ biljetten blijven voorlopig in omloop, maar zullen geleidelijk aan worden ingetrokken. Uiteindelijk zal er niet meer mee betaald kunnen worden, maar de datum waarop zal ruim van tevoren worden aangekondigd.

De bankbiljetten van de eerste serie behouden wel hun waarde en kunnen altijd worden ingewisseld bij de nationale centrale banken.