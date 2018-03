EU besluit tot trainingsmissie voor militairen in Mali

De Europese Unie heeft donderdag een trainingsmissie voor Mali opgericht. De Europese missie voor Mali (EUTM) gaat strijdkrachten in het West-Afrikaanse land trainen en adviseren. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de EUTM wordt betrokken bij gevechten.

De missie zal uiterlijk midden februari van start gaan.

Crisisberaad

Het besluit viel tijdens een crisisberaad over de burgeroorlog in Mali van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten in Brussel.

De militaire missie moet het Malinese leger bijstaan in de strijd tegen de radicaalislamitische opstandelingen.

Bamako

De operatie duurt vijftien maanden en kost naar schatting 12,3 miljoen euro. Het is de bedoeling dat ongeveer tweehonderd instructeurs Malinese militairen gaan opleiden. De trainers worden gesteund en beschermd door 250 personen, zodat de Europese missie in totaal 450 manschappen zal omvatten.

Het EUTM-hoofdkwartier komt in de hoofdstad Bamako. De trainingen zullen ten noordoosten van de stad zijn.