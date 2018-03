EU-commissie: Brussel moet journalisten controleren

Journalisten in landen van de Europese Unie (EU) moeten aan banden worden gelegd door in Brussel opgestelde regels. Journalisten die zich niet aan de regels houden, moeten uit hun ambt kunnen worden gezet.

Hiervoor pleit de High Level Group on Media Freedom and Pluralism in een rapport over persregulering in de EU.

De commissie werd in 2011 door eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) opgericht om de Europese Commissie te adviseren over ‘mediavrijheid en diversiteit’.

Straffen

De commissie wil dat alle EU-landen een orgaan krijgen dat journalisten die over de schreef gaan, kan beboeten, schorsen of zelfs uit het ambt kan ontslaan.

De regels waaraan de journalisten zich moeten houden, worden opgesteld in Brussel ‘om de Europese waarden te kunnen garanderen’.

Cameron

Het rapport was ook kritisch over de Britse premier David Cameron omdat die weigerde om de aanbevelingen uit het Leveson-rapport over te nemen om een onafhankelijke controlecommissie voor de Britse pers in het leven te roepen.

Cameron zal woensdag in een toespraak bekendmaken dat Groot-Brittannië meer bevoegdheden vanuit Brussel terug naar Londen wil halen.