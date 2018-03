Griekse minister: economisch dieptepunt ligt achter ons

De Griekse regering denkt dat het land de ergste economische rampspoed achter de rug heeft. ‘Er is licht aan het einde van de tunnel,’ zegt minister van Financiën Yannis Stournaras.

Hij doet dat in een dinsdag verschenen interview met de Britse omroep BBC.

Vertrek EU

‘De kans op een Grieks vertrek uit de euro is uiterst klein geworden,’ denkt Stournaras.

‘We zijn erin geslaagd onze economie te hervormen. De markten zijn optimistischer, spaartegoeden komen terug naar de banken, de overheid betaalt zijn schulden aan de private sector en Europa ziet ons nu anders.’

Einde recessie

Griekenland zal volgens de minister eind dit jaar economisch herstel vertonen. ‘Ik denk voor 100 procent dat dit het laatste jaar van de recessie zal zijn.’

De bevolking merkt echter nog niets van het ontluikende herstel dat Stournaras signaleert. De Griekse economie zit al zes jaar in een diepe recessie. De werkloosheid is met 26,8 procent de hoogste van Europa en de armoede is fors toegenomen.