Helft Finnen wil steun aan eurolanden stoppen

De helft van de Finnen zou het liefst de financiële steun aan andere eurolanden stoppen, zelfs als dat het uiteenvallen van de euro tot gevolg heeft.

Dat blijkt uit een peiling die zondag werd aangehaald door de Finse omroep YLE.

Dieptepunt crisis

Een derde van de Finnen zou volgens de peiling wel door willen gaan met het redden van andere eurolanden, 16 procent weet het niet.

Uit het zelfde onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de Finnen denkt dat het ergste van de crisis nog niet voorbij is, 18 procent denkt dat dat wel zo is.

Nederland

In een peiling in juli 2011 bleek dat van alle Nederlanders 49 procent denkt dat het beter is als Nederland samen met sterke eurolanden als Duitsland uit de euro stapt.

Zeven op de tien Nederlanders vonden het toen niet acceptabel dat Nederland moet bezuinigen en tegelijkertijd veel geld aan andere landen ter beschikking stelt.