Meerderheid Nederlanders wil referendum over EU

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking wil zich in een referendum uitspreken over de Nederlandse toekomst binnen de Europese Unie (EU). Mocht dat referendum er komen dan zal een meerderheid ervoor kiezen binnen de EU te blijven.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Van de ondervraagden pleit 52 procent voor een EU-referendum. In een eventuele stemming zal 56 procent voor een continuering van het Nederlandse EU-lidmaatschap kiezen. Een minderheid van 35 procent kiest voor een Europees exit terwijl 8 procent er nog niet uit is.

D66 versus PVV

PVV-aanhangers zien het liefste een volksstemming. Bijna alle PVV-stemmers (96 procent) willen een referendum, waarin 94 procent zou stemmen voor een vertrek uit de EU.

Bij D66 is de situatie precies omgekeerd. 89 procent ziet liever geen referendum, maar mocht het zover komen dan zal 92 procent voor de EU stemmen.

Woensdag riep de Britse premier David Cameron op tot een referendum over de Britse deelname aan de EU.

Premier Mark Rutte was niet blij met de oproep. Hij ziet liever dat de Britten in het Europese orgaan blijven. Ook de fractievoorzitters van de regeringspartijen, Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD), spraken zich woensdagavond negatief uit over de oproep van Cameron. ‘Een referendum er niet komen,’ zei Zijlstra bij Pauw en Witteman.