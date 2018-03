Merkel wil compromis tussen Britten en Europese Unie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat de Europese Unie tegemoet moet komen aan de gewenste hervormingen en nieuwe voorwaarden van de Britse premier David Cameron. Ze riep zowel Brussel als Groot-Brittannië op tot compromissen.

‘Europa betekent ook altijd dat men eerlijke compromissen moet vinden,’ zegt Merkel.

‘Duitsland en ook ik persoonlijk wensen dat Groot-Brittannië een belangrijk onderdeel en belangrijk lid van de Europese Unie is.’

Nieuwe onderhandelingen

De Britse premier David Cameron maakte woensdag bekend dat er nieuwe onderhandelingen komen over de voorwaarden van EU-lidmaatschap van Londen. Deze zullen uiterlijk eind 2017 aan de Britse bevolking voorgelegd in een referendum.

Volgens hem zijn veel Britten gedesillusioneerd over de EU en is er in Groot-Brittannië steeds meer minder steun voor politieke integratie met meer macht voor Brussel.

Cameron benadrukte dat Groot-Brittannië wat hem betreft niet uit de Unie hoeft, maar dan moet Brussel wel veranderen. De premier wil een ‘flexibele Unie van vrije lidstaten’ waarin een grote rol is weggelegd voor nationale parlementen.