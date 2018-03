Nederlandse EU-ambtenaren ergeren zich aan kritiek

Nederlandse ambtenaren van de Europese Unie ergeren zich aan de voortdurende kritiek op de Unie en op henzelf. Dat zeggen ze in een reportage in weekblad Elsevier.

‘Brussel heeft het altijd gedaan, maar de lidstaten werken mee aan alle regels. Brussel is hun zondebok voor hun onvermogen om de trein te laten rijden,’ zegt Ben van Egmond, die als chauffeur bij de Europese Unie werkt.

Sybren Singelsma, werkzaam bij het Comité voor de Regio’s zegt: ‘Vervang het woord “eurocraat” door willekeurig welke minderheid en je ziet hoe erg het is. Er is soms sprake van pure karaktermoord.’

Koffieclub

De verzuchtingen staan in een reportage over de Nederlandse koffieclub die sinds 1969 bestaat. Elke werkdag treffen de Nederlanders elkaar een half uur voor het werk om koffie te drinken en bij te praten, waarna ze elk naar hun eigen Brusselse kantoor gaan.

De oudgedienden hebben het imago van de Unie langzaam bergafwaarts zien gaan. Toen ze gemiddeld een kwart eeuw geleden in Brussel gingen werken leefde het Europese ideaal nog volop.

Hoge beloningen

In de reportage nuanceren de ambtenaren de kritiek op hun hoge beloningen waartegen de Nederlandse regering in Brussel strijdt. Ze wijzen erop dat daar goede opleidingen, talenkennis en dergelijke tegenover staan.

Een aantal van hen zou, met de kennis van nu, niet meer voor een baan in Brussel hebben gekozen.